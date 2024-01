Zurla Jazz Winter - Wasted Generation in concerto

‘Wasted Generation’ nasce all’inizio del 2018 dall’incontro di 5 musicisti della scena jazzistica romana. Tutti di età compresa tra i 23 e i 27 anni, i membri del quintetto creano fin da subito uno stretto legame e una forte intesa musicale, tramite la passione comune per il Jazz moderno e contemporaneo.

Nel maggio 2023 pubblicano il loro primo album “Introducing Wasted Generation” per l’etichetta Gleam Records, con la partecipazione, in veste di produttore artistico, del contrabbassista di fama internazionale Joe Sanders.



La Formazione:

Iacopo Teolis - tromba

Gabriel Marciano - sax alto

Vittorio Solimene - pianoforte

Giulio Scianatico - contrabbasso

Cesare Mangiocavallo - batteria



La Location: Zurla Bistronomia

L'evento si svolgerà presso Zurla, un luogo progettato per accogliere, coinvolgere e stupire i suoi ospiti. L'atmosfera è una fusione di arte, design, eleganza, colore e creatività, una sinergia che si riflette nei piatti proposti e nell'accoglienza dello staff.

“La "Z" nel nostro logo rappresenta la nostra essenza: Zest, Zeal, Zenith! È l'energia che mettiamo in ogni piatto (Zest), la passione che guida il nostro servizio (Zeal) e l'eccellenza che raggiungiamo (Zenith).” dice Youssef, proprietario del locale.



Ingresso Gratuito