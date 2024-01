Zurla jazz winter Ettore Fioravanti "Opus Magnum"

Il batterista e compositore romano, alla guida di uno dei quartetti più apprezzati del jazz italiano, presenta "Attraverso Ogni Confine", album-manifesto il cui titolo allude a un transito senza dogane tra territori con linguaggi e tradizioni diversi.



Ettore Fioravanti - batteria, composizioni

Marco Colonna - clarinetti

Andrea Biondi - vibrafono

Igor Legari - contrabbasso



Chi è Ettore Fioravanti

Ettore Fioravanti è un acclamato musicista italiano, la cui carriera è stata profondamente radicata nel jazz e nella sua evoluzione. Fioravanti, cresciuto ascoltando Lucio Battisti e immergendosi nel progressive rock, ha trovato la sua vera vocazione nel jazz, ispirato da giganti del genere come Sonny Rollins, Ornette Coleman e Max Roach. La sua formazione musicale ha incluso studi di batteria con maestri del calibro di Fabio Marconcini, Gegè Munari e Bruno Biriaco, oltre ad aver frequentato la prestigiosa Scuola di Musica di Testaccio nel 1975 e il Conservatorio dell'Aquila, dove si è diplomato nel 1984.

La sua carriera è stata contraddistinta da collaborazioni con importanti figure del jazz italiano, come Massimo Urbani e Marcello Rosa, e da esperienze significative con artisti internazionali. Nel 1983, si unisce al trio di Gianluigi Trovesi, registrando l'album “Dances”, che ottiene grande successo. Fioravanti raggiunge una svolta nel 1984, fondando il “Paolo Fresu Quintet”. Questa formazione, attiva ancora oggi e con più di trenta CD al suo attivo, si è affermata come una delle più influenti nel panorama jazz, guadagnandosi prestigiosi riconoscimenti.

Oltre al suo impegno con il PFQ, Fioravanti ha esplorato diversi stili musicali. Dal 1990 al 1998, ha fatto parte del gruppo “Fortuna”, che fondava il jazz con la tradizione sarda delle launeddas. Dal 2000, è attivo con il gruppo “Terre di mezzo”, orientato verso l'etno-jazz. Parallelamente, Fioravanti ha pubblicato dischi a suo nome, tra cui “Settecanzoni” nel 1989 e “Traditori” nel 2014, quest'ultimo acclamato dalla critica.

Ha diretto vari ensemble, tra cui il quartetto con Fabio Zeppetella e il gruppo “Belcanto”. Dal 2018, guida il gruppo "Opus Magnum", esemplificando la sua continua ricerca di nuove frontiere musicali. Fioravanti ha anche collaborato con illustri musicisti internazionali, come Steve Lacy, e ha dedicato una parte significativa della sua carriera all'insegnamento, avendo tenuto corsi presso scuole private, Siena Jazz, e conservatori in Italia.

La carriera di Fioravanti è un mosaico di esperienze che spaziano dal jazz puro all'etno-jazz, dimostrando la sua versatilità e profondità come musicista. Il suo contributo al mondo del jazz e la sua capacità di innovare e ispirare attraverso la sua musica e l'insegnamento lo rendono una figura chiave nel panorama musicale contemporaneo.



