Zucchero in "World Wild Tour" a Roma

Riparte lunedì 24 aprile dall’Auckland Town Hall di Auckland in Nuova Zelanda il "World Wild Tour" di Zucchero "Sugar" Fornaciari che farà tappa anche nella Capitale.

Il tour internazionale, partito lo scorso anno da Glasgow (Regno Unito) e che ha registrato il tutto esaurito anche alla Royal Albert Hall di Londra, ha toccato i festival più prestigiosi d'Europa e ha acceso la stagione dei live a capienza piena (post Covid) dell’Arena di Verona, riscuotendo con 14 concerti sold out grande successo di pubblico e di critica e richiamando oltre 150.000 spettatori nazionali e internazionali.

Nello show ricco di intense emozioni l’artista porterà, oltre ai brani del suo ultimo lavoro discografico “Discover”, i suoi più grandi successi, accompagnato sul palco da una super band internazionale composta da Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals).

Il “World Wild Tour” toccherà l’Italia per 12 imperdibili appuntamenti in alcune delle location più suggestive del Paese: 30-31 maggio e 2-3-4 giugno alle Terme di Caracalla di Roma, 4-5 luglio in Piazza Unità d’Italia a Trieste, 24-25 luglio al Cortile della Reggia di Caserta, 28-29-30 luglio al Teatro Greco di Siracusa.

I biglietti per le date italiane disponibili in prevendita su TicketOne e nei circuiti di vendita e prevendita abituali.