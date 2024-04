Zoorassico, inaugurazione dell'area giurassica a Zoomarine

Tutti pronti a fare un salto indietro nel tempo? Arriva la nuova area giurassica, una novità 2024 targata Zoomarine.

Nel coloratissimo spazio i bambini potranno divertirsi a scalare il maestoso abete di 16 metri con 2 scivoli a spirale e kamikaze con arrampicate incredibili e lanciarsi dallo Stegosauro, tra ponti tibetani e castelli di alberi, ovviamente in totale sicurezza. Da non perdere la possibilità di mangiare con tutta la famiglia proprio all'interno di gigantesche uova di dinosauro, dentro le quali accomodarsi per un pranzo "Preistorico" con menù dal nome rigorosamente a tema, come la "DinoPizza" e tante altre gustose specialità di "Brontosauro".

Sulla piazza d'ingresso anche un troncomobile gigante, uno schermo che a molti ricorderà lo storico cinema dei Flintstones e la nuova T-rrazza dove sorseggiare piacevoli bevande. Attesissima l'apertura dell'area acquatica con la piscina Malibù e il Covo dei Pirati, due degli acquapark presenti a Zoomarine, e l'area relax Vip Oro.

Il 25 aprile taglio del nastro anche per il nuovo ristorante "A tutta pasta fresca", dedicato ai sapori della tradizione culinaria romana. Immancabili le acrobazie allo spettacolo dei tuffatori, da non perdere il simpaticissimo show di Topo Gigio, i percorsi educazionali alla scoperta degli animali e le attrazioni per tutti i gusti e tutte le età. E il 28 aprile grande attesa per il nuovo show di Lucilla, la star amatissima dai bambini, che potranno incontrarla dal vivo con un fantastico meet & greet.