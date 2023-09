Zoomarine celebra i 20 anni dei Pirati dei Caraibi

Pronti a navigare col vento in poppa e issare la bandiera dei pirati? Nel magico mondo di Zoomarine tutto può accadere ed ecco che il prossimo 16 settembre un super evento si prepara a conquistare la ciurma di visitatori.

Per i 20 anni della celebre saga cinematografica “Pirati dei Caraibi: La maledizione della prima luna”, il cui primo capitolo uscì negli Stati Uniti il 9 luglio 2003 e in Italia il 5 settembre dello stesso anno, il parco divertimenti di Torvaianica ha deciso, infatti, di tematizzare la giornata con l’evento “Pirati & Corsari Day”, che vedrà la presenza di una guest star d’eccezione: Massimiliano Rodi, il noto performer che si calerà nei panni del Capitano Jack Sparrow, pronto a tira fuori spada e sorrisi per un meet & greet da veri intenditori.

Nella giornata sarà possibile anche scoprire l’esistenza di altri predoni del mare che, tra miti e leggende hanno segnato nei secoli la storia degli oceani. Alcuni saranno protagonisti al Galeone dei Pirati con lo show dei tuffatori, che eseguiranno mirabolanti acrobazie nelle vesti di Capitan Uncino e altri. Invasioni e saccheggi, rigorosamente all’insegna dell’allegria, presso la Laguna dei Pirati, dove le famiglie potranno cimentarsi nell’attacco alle imbarcazioni “sparando” acqua per conquistare il bottino: monete e lingotti ricoperti d’oro, tutti da gustare essendo di cioccolato.

Tra una sfida e l’altra non poteva mancare una vera avventura alla ricerca delle mappe del tesoro con la Escape Room a tema, realizzata dai creatori delle stanze di fuga Escape Room Anagnina, un angolo trucca bimbi e il torneo “Gara dei Nodi”, reso possibile grazie agli esperti della Lega Navale di Ostia, che lanceranno una serie di messaggi relativi alle strategie di intervento messe in atto per la difesa del mare, che per i bambini inizia proprio dalle buone pratiche per rispettare l’ambiente e il corretto utilizzo e riciclo della plastica.

Per tutti gli ospiti del parco attrazioni e piscine aperte per un divertimento esplosivo. Sarà possibile visitare anche i tour educazionali alla scoperta degli animali. Grande attesa poi il 17 settembre per l’arrivo di alcuni protagonisti della serie cult “Mare Fuori” per un nuovo live talk emozionante.