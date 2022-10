"ZooHalloween" al Museo Civico di Zoologia

Per info e prenotazioni: Myosotis tel 06.97840700

Anche quest’anno al Museo Civico di Zoologia si rinnova l’appuntamento con ZooHalloween, per celebrare una delle notti più amate dal pubblico dei giovani.

ZooHalloween è una vera e propria avventura scientifica serale in cui i ragazzi tra i 9 e i 13 anni, divisi in squadre da max 12 partecipanti ciascuna, verranno coinvolti in enigmi, prove di abilità e giochi basati sulla zoologia e la scienza, raccontata attraverso le collezioni e le esposizioni museali.

Le squadre, accompagnate e gestite costantemente da un operatore didattico museale, seguiranno un percorso stabilito nelle sale espositive, dove verranno allestite delle postazioni interattive (con materiale didattico-naturalistico e/o scenografico per la realizzazione delle attività previste).

Il programma di ZooHalloween

ore 21.00 Accoglienza e formazione squadre

ore 21.30-24.00 Attività in notturna

ore 24.00-24.30 Riconsegna dei partecipanti ai familiari

L’evento è promosso da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Myosotis. Servizi museali di Zètema progetto Cultura. La prenotazione è obbligatoria.