Zona rossa, la mostra collettiva a Roma

La Galleria Vittoria è lieta di presentare Zona Rossa l’8 febbraio 2021, una mostra dal testo di Sabina Caligiani e curata da Tiziano M. Todi.

Gli artisti esposti sono: Etty Bruni, Daniella Castellani, Fabio Ferrone Viola, Carlo Fiore, Nino Perrone, Adriana Pignataro, Gualtiero Redivo, Anna Ricca, Anna Romanello, Lucio Rossi e Stella Maria Sablone.

Zona Rossa vuole ridefinire e metabolizzare il concetto del termine stesso affidandolo al potere della creatività degli artisti in mostra. L’arte in zona rossa è servita ad elevare il nostro spirito, ed è proprio ad essa che la mostra espositiva Zona Rossa è dedicata.L’arte deve vivere dell’estetico, dell’inventiva e della genialità che apre le nostre menti e il nostro immaginario. Nel mese di febbraio, il mese dell’amore, vogliamo celebrarla attraverso un’esposizione che si snoda in linguaggi artistici pronti a ribaltare l’oggettività del reale.

Il fruitore, affidandosi ai differenti percorsi artistici, sarà immerso nelle diverse visioni evocate dal colore rosso, che si snoda e si arricchisce nel variegato immaginario al quale il colore stesso è legato.

Il rosso in mostra diviene il mezzo con cui catturare il segno, testimone di una traccia, memoria di un presente rielaborato e sublimato, ma anche sequenza di un intimo ricordo collettivo.

Rosso dunque, non solo colore, ma anche stile.

Per ovviare alle restrizioni dovute alla pandemia, la mostra Zona Rossa sarà presente sul sito ufficiale e sui canali social della Galleria Vittoria, oltre che in presenza su prenotazione in Via Margutta 103, con l’intenzione di promuovere e diffondere l’arte andando oltre i limiti di ogni zona.