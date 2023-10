Zeroemission Mediterranean: appuntamento a Roma dal 10 al 12 ottobre

Sarà lo sviluppo delle rinnovabili, anche in soluzioni innovative e sorprendenti, il centro della fiera Zeroemission Mediterranean, la manifestazione internazionale dedicata all’elettrificazione dei consumi, al fotovoltaico e alle rinnovabili, alla mobilità elettrica e alla sostenibilità ambientale.

Zeroemission Mediterranean a Fiera Roma

L'evento gratuito si terrà dal 10 al 12 ottobre 2023, a Fiera Roma (via Portuense 1645) e vedrà la concomitanza di Blue Planet Economy Expoforum.

Due padiglioni, un layout interamente ridisegnato, oltre 140 espositori nazionali e internazionali, circa il 40% di spazi espositivi in più rispetto al 2022, un intenso programma di conferenze ed eventi. Zeroemission Mediterranean rappresenta la via italiana e per il Sud Europa all’elettrificazione dei consumi e alla mobilità elettrica a zero emissioni. Grazie alla sinergia tra le industrie e i settori coinvolti nella manifestazione, il visitatore avrà una panoramica completa su tutte le novità dell’ambito: impianti, materiali, macchine, tecnologie, prodotti e servizi innovativi.

Nei tre giorni di conferenze si terranno incontri business, approfondimenti e presentazioni, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali e internazionali, ricercatori, innovatori e studenti. Tra le tante sessioni del programma convegnistico di Zeroemission Mediterranean, oltre a “Il futuro dei taxi volanti” sulla mobilità aerea urbana come nuova forma di trasporto aereo elettrico, mercoledì 11 ottobre, nella sessione “La campagna del litio” si parlerà di approvvigionamento di materie prime critiche. Con un unico biglietto sarà possibile accedere a tutte le aree espositive della manifestazione, alle conferenze e agli eventi in programma nelle tre giornate.

Per maggiori informazioni sull'evento clicca qui. A questo link il programma con le varie conferenze.