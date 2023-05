Zerocalcare incontra il pubblico al The Space Cinema Moderno

Dopo il grande successo riscosso dai primi quattro appuntamenti di “Movie Talk dal vivo”, Giorgio Viaro è pronto a tornare in sala per guardare e commentare l’ultimo capitolo sulle avventure dei Guardiani della Galassia, con il pubblico e un ospite speciale: Zerocalcare.

Il film è in uscita in tutte le sale del circuito The Space Cinema il 3 maggio. La speciale iniziativa realizzata dal circuito, spin off del podcast ‘Lost in The Space’, è dedicata a tutti gli amanti delle grandi storie che rientra nella volontà da parte del circuito di ripensare l’esperienza in sala per instaurare una nuova forma di dialogo con gli spettatori.

Il quinto appuntamento con “Movie Talk dal vivo” è previsto per giovedì 4 maggio al The Space Cinema Moderno di Roma alle ore 20. IL noto fumettista romano tornerà nel salotto condotto da Viario per guardare e commentare insieme al pubblicol’ultimo film diretto da James Gunn.

Il film ‘Guardiani della Galassia - Volume 3’ vede i Guardiani intenti a riparare gli enormi danni provocati da Thanos, determinati a fare di Ovunque un rifugio sicuro, non solo per sé, ma per tutti i profughi sfollati dal severo universo. Ma poco dopo, le loro vite sono sconvolte dagli echi del passato turbolento di Rocket. Peter Quill, che si sta ancora riprendendo dalla perdita di Gamora, deve riunire la sua squadra intorno a sé in una pericolosa missione per salvare la vita di Rocket. Una missione che, se non compiuta con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani come li conosciamo.

È possibile assicurarsi il proprio posto in sala e partecipare al “Movie Talk dal vivo” del film ‘Guardiani della Galassia - Volume 3’ con Giorgio Viaro e Zerocalcare basta visitare la sezione dedicata sul sito al link: https://www.thespacecinema.it/film/guardiani-della-galassia-volume-3