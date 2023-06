"Questo mondo non mi renderà cattivo", Zerocalcare presenta la nuova serie: primi episodi in anteprima a Roma

"Ciao, loro di Netflix si sono inventati sta cosa per l'uscita della serie, alla Città dell'Altra Economia a Roma (al Mattatoio a Testaccio)", scrive così, con un post su Facebook Zerocalcare.

Zerocalcare, la nuova serie in anteprima a Testaccio

La nuova serie tv del fumettista romano si intitola "Questo mondo non mi renderà cattivo" e arriverà prossimamente su Netflix, ma, l'8 giugno, i primi episodi saranno proiettati alla Città dell'Altra Economia.

"L'8 sera, quando ci sto pure io, alle 20.30 ci sta la proiezione in anteprima delle prime due puntate (con annesso momento in cui uno mi può dire in presenza "pezzodimerda era meglio la prima") - scrive Zerocalcare su Facebook - mentre il 9 e il 10 dalle 13 all'una di notte ci stanno un po di cose a tema serie, tipo installazioni baracconate gadget gratuiti e videogiochi arcade anni 90".

L'appuntamento - come specifica il fumettista - è gratis fino a esaurimento posti "ma è gigante quindi avoja".

"Oh, questa è una comunicazione non un invito eh - conclude Zerocalcare - non me accollerei mai di esortare qualcuno a venire a fa cose a giugno co 35 gradi, e non sarei mai stato così ingenuo da scrivere 'ci vediamo lì?', che me fa veni a me voglia di risponde col meme di 'sisi te vai io ti raggiungo cor cazzo', le basi madò".