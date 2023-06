Zero6, il concerto della nuova band romana a Valle Aurelia

Orario non disponibile

Nuovo appuntamento con la musica a The Spot - Improv Digital Bistrot, il locale in zona Valle Aurelia che propone una serie di eventi musicali e non solo nei mesi di giugno e luglio.

Venerdi 30 giugno sarà il momento degli Zero6, nuova band romana che porta in scena per la prima volta le migliori tradizioni della musica romana in una versione rivista, riaggiornata e sicuramente caratterizzata dal l’umorismo caratteristico della band.

Ingresso 15€ con consumazione