Zèphyr - Ritual Meditation Sound a Centrale Preneste Teatro

Dopo una breve pausa riprendono con la musica gli appuntamenti della seconda parte di YOU two. The YOUng City, la rassegna multidisciplinare, con la direzione artistica di Tiziana Lucattini, che ospita sul palco di Centrale Preneste Teatro a Roma (Via Alberto da Giussano, 58) spettacoli dal vivo di teatro, danza, musica e nuovi linguaggi del contemporaneo.

Ancora musica dunque in scena venerdì 24 marzo alle ore 21.00: Cattivoteatro-Talia Produzioni presenta "Zèphyr - Ritual Meditation Sound" con Biagio Accardi voce, mandola e tamburi, Andrea Seki arpa celtica e Special Guest Daniele Sechi alle percussioni. Un concerto per sperimentare il potere vibrazionale del suono attraverso un gioco di equilibrio tra intrecci melodici, armonie e ritmi. Un rito collettivo che vuole aprire il sipario su una nuova consapevolezza, che pensa al canto come una formula magica che comunica su altri piani ed altri canali, allo stesso modo dei canti sciamanici dei guaritori di tutte le culture tradizionali.