Zazer Restart: aperitivo musicale e solidale

Esercito della Salvezza presenta e promuove: ZAZER Restart Abbiamo bisogno della tua mano per riaprire insieme il centro diurno Zazer. Primo appuntamento per la ricostruzione partecipata e solidale



Giovedì 12 Gennaio dalle 19 con:



Aperitivo musicale e solidale:

Immersioni musicali a cura Enrica Arcuri & Osas Imafidon

Aperitivo a cura di Orto 2.0, EthiCatering, Pub Vale la Pena ed Economia Carceraria



Evento di beneficenza di raccolta fondi

Contributo minimo di partecipazione all'evento 15 € a persona

DOVE

Snodo Mandrione

Via del Mandrione 63



Prenotazione richiesta

INFO E PRENOTAZIONI

Simona 3291663047



La missione dell’evento.



L’Esercito della Salvezza, realizza, come da Statuto, ogni opportuna attività di solidarietà sociale e assistenza in favore dei soggetti deboli presenti nelle comunità locali in cui storicamente opera dal Nord al Sud Italia. Alla gestione di mense popolari, dormitori, centri di accoglienza per richiedenti asilo, centri diurni, servizi di segretariato sociale e consulenza, affianca un costante lavoro di ricostruzione dei nessi interrotti favorendo l’attivazione di processi di re-inclusione sociale e la promozione dell’autonomia. Il modello di intervento, affinato negli anni, parte dal bisogno primario espresso dalla persona per avviare, attraverso le professionalità coinvolte, un processo conoscitivo atto a mapparne fragilità, risorse, interessi, potenzialità da affrontare/rimettere in gioco chiamando in causa la rete dei servizi formale e informale presente nel territorio e, quando possibile, la rete amicale e parentale che accompagna in modo “visibile o invisibile” l’individuo.

Nel rapporto convenzionale con il Comune di Roma, da oltre 30 anni, offre non solo accoglienza notturna a quanti vivono una condizione di estrema fragilità ma anche quel necessario ri-accompagnamento alla vita puntando sulla qualità del quotidiano e su una comunità locale continuamente sollecitata e chiamata a partecipare ai percorsi di inclusione sociale promossi dal centro.

Il complesso di Via degli Apuli, 41, sito nello storico quartiere di San Lorenzo, si caratterizza come crocevia di traiettorie di vita, risorse territoriali, relazioni sociali, servizi che nel tempo offrono spunti evolutivi ai percorsi di accoglienza ospitati fino a generare una dinamica riattivante che mira allo svincolo dai sistemi di aiuto dei propri assistiti.

L’impegno costante degli ultimi 20 anni e’ stato garantire, in orario diurno, un’alternativa alla strada a quanti vivono ai margini consentendo loro la riscoperta del piacere della relazione e del fare concreto. Un luogo cui rivolgersi quotidianamente in cui ritrovarsi atteso, riconosciuto, portatore di esperienze, emozioni, speranze, delusioni, potenzialità, capace, giorno dopo giorno, di mettere mano sulla propria realtà modificandola.

Una casa emotiva, dai più semplicemente chiamata Zazer, i cui battenti si sono improvvisamente serrati con il lockdown e che ancora oggi, per problemi strutturali, non riesce a riaprire.

Al suo interno tutto parla della trascorsa vitalità, all’esterno, le persone che continuano ad affacciarsi con sempre meno speranza chiedendo quando potranno farvi ritorno.



Esercito della Salvezza

https://esercitodellasalvezza.org/



Evento realizzato in collaborazione con:

EthiCatering

Economia Carceraria

Pub Vale la Pena

Orto 2.0

Sarti del gusto

Mandrione WareHouse