Zaide al Teatro dell'Opera di Roma

Zaide, l'opera di Mozart arriva al Teatro dell'Opera di Roma dal 18 al 27 ottobre. La prima rappresentazione assoluta ci fu all'Opernhaus di Francoforte il 27 gennaio 1866.

Lo spettacolo andrà in scena il 18, il 20 e il 22 ottobre alle 20; il 24 ottobre alle 18, il 25 ottobre alle 16,30 e il 27 ottobre alle 20. Prevista anche un'anteprima giovani per tutti gli under 25, venerdì 16 ottobre alle 19.

Zaide, tutte le informazioni sullo spettacolo

DIRETTORE Daniele Gatti

REGIA Graham Vick

SCENE E COSTUMI Italo Grassi

LUCI Giuseppe Di Iorio

MOVIMENTI MIMICI Ron Howell

Principali interpreti:

ZAIDE Chen Reiss

GOMATZ Juan Francisco Gatell

ALLAZIM Markus Werba

SOLIMAN Paul Nilon

OSMIN Stephen Richardson

Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma. Nuovo allestimento Teatro dell’Opera di Roma in collaborazione con Circuito Lirico Lombardo (Teatro Sociale di Como/Aslico, Teatro Ponchielli di Cremona Teatro Fraschini di Pavia e Teatro Grande di Brescia).

Opera in lingua originale con sovratitoli in italiano e inglese.