Yuri Andrukhovych presenta "Perversione"

Mercoledì 15 marzo, ore 19, Yuri Andrukhovyc, una delle voci letterarie europee più significative, approderà alla libreria Altroquando, via del Governo Vecchio 82, per presentare “Perversione” in uscita per Del Vecchio Editore. Un inno alla letteratura come portatrice di verità universali e inesprimibili, verità che si mostrano solo tramite la finzione.



«Perversione è un libro su come noi in Ucraina dicemmo addio all’impero sovietico e cercammo noi stessi nell’Europa occidentale».

- Yuri Andrukhovych dall’intervista sul Corriere della Sera



«Perversione è una versione postmoderna di Morte a Venezia: ha una struttura complessa, un’abbondanza di temi, sottotrame ed elementi narrativi, e soprattutto una passione quasi barocca per il linguaggio.»

- Berlin International Literature Festival



- Il Libro -

Qual è stato il destino di Stanislav Perfec’kyj, poeta, provocatore ed eroe della cultura underground ucraina? Le prove indicano il suicidio. Ma alcuni mormorano di un omicidio. Potrebbe forse essere legato a una cerimonia del culto religioso in cui è incappato a Monaco? O al lavoro come ballerino in uno strip club per donne anziane?

Perversione ricostruisce gli ultimi giorni di Perfec’kyj usando un groviglio di indizi: documenti ufficiali, interviste registrate, appunti lasciati su pezzi di carta appallottolati. Viene invitato a Venezia per partecipare a un seminario che si prefigge il difficile compito di salvare il mondo dalla perdita di senso. Il viaggio lo tramuterà in un Orfeo della decadenza dell'Occidente che si barcamena tra avventure surreali, spie, una donna splendida e sensuale, un Monsignore, un dottore ittiofilo. L’indagine che si avvia arriva a raccogliere le impronte di un percorso del pensiero europeo nella sua genesi artistica. Andrukhovych ci intrattiene con grande ironia e vivacità, e il suo approccio parodico rivela una profonda indagine culturale e intellettuale sui valori e le dinamiche della società europea che si andava formando negli anni Novanta.





Yuri Andrukhovych è nato nel 1960 a Ivano-Frankivs’k, Ucraina. È romanziere, poeta, saggista. Considerato autore di culto in tutta l’Europa centrale, è stato attivista del movimento democratico del Maidan e ha partecipato attivamente alla Rivoluzione Arancione. Nel 1985 ha co-fondato il gruppo poetico Bu-Ba-Bu (Burlesque-Parodia-Buffoneria) con Oleksandr Irvanets e Viktor Neborak. Fin dagli inizi della sua attività poetica e narrativa ha ottenuto numerosi riconoscimenti tra cui i più recenti sono il Premio per la Pace Erich Maria Remarque nel 2005, il Premio Hannah Arendt nel 2014 e il Premio Heine nel 2022. È membro della Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung. Scritto poco dopo la caduta del muro, Perversione esce in Ucraina nel 1996 ed è il secondo romanzo di Andrukhovych. Il primo, Moscoviade (1993), è uscito in italiano nel 2014 per Besa-Muci. Il più recente I dodici cerchi (2003) è uscito per Del Vecchio Editore nel 2016.