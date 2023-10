"You Three. The Young City", la rassegna a Centrale Preneste Teatro

Prosegue, a Centrale Preneste Teatro a Roma (Via Alberto da Giussano, 58), YOU Three - The YOUng city, la rassegna di spettacoli dal vivo di teatro, danza, musica, circo/teatro e nuovi linguaggi del contemporaneo ideata da Ruotalibera.

Per la sezione La City è YOUNG, con appuntamenti in serale per adolescenti, giovani e adulti, venerdì 13 ottobre alle 21.00 è in scena “Rosadilicata. Una storia di emancipazione attraverso il canto” dell’Associazione Culturale Il NaufragarMèDolce. Il testo e l’interpretazione sono di Chiara Casarico, le musiche dal vivo di Desirée Infascelli (fisarmonica) e Stefania Placidi (chitarra) e la regia di Emilia Martinelli. La consulenza musicale è di Gabriella Aiello, la scenografia di Lorenzo Terranera e il disegno luci di David Barittoni. Lo spettacolo di teatro-canzone è vincitore premio del pubblico al XV Festival “Le voci dell’anima” di Rimini (2017). Un carretto, una chitarra e una fisarmonica per raccontare la storia di Rosa Balistreri, icona del folk siciliano che divenne amica di Buttitta, Guttuso, Sciascia e Amalia Rodriguez, riscattandosi dalla miseria e dalla violenza attraverso il canto.

Sabato 14 ottobre, sempre alle 21, si prosegue con "Primi passi sulla Luna. Divagazioni provvisorie per uno spettacolo postumo" di e con Andrea Cosentino. Le indicazioni di regia sono di Andrea Virgilio Franceschi e la collaborazione artistica è di Valentina Giachetti, luci di Dario Aggioli, una produzione esecutiva Cranpi con il sostegno di MiC – Ministero della Cultura.

Lo sbarco sulla luna dà il la a una schiera di improbabili personaggi per discettare di sosia viterbesi di Armstrong e torri gemelle, monoliti, alieni e spiritualità, scimmie, tapiri e licantropi. Ma l’allunaggio della notte del 20 luglio del ’69 è anche l’evento mediatico attraverso il quale misurare l’inattingibilità del reale in un’epoca la cui verità coincide con il suo darsi in rappresentazione. Al cuore del tutto uno squarcio di storia intima, che ha a che fare con la paternità e le fragilità dell’infanzia. Contro la sete di realtà, lo spettacolo conduce in un viaggio surreale, esilarante e struggente, portato avanti al tempo imperfetto, che è il tempo dei giochi e dei sogni, e che si dissolve al presente.

La settimana si chiude con La City è Kids in calendario la domenica pomeriggio per bambini e famiglie. Domenica 15 ottobre alle 16.30 Collettivo Clown propone lo spettacolo “Balloon adventures” di e con Andrea Meroni e Fabio Lucignano, scenografie di Riccardo Pirovano e Marta Fumagalli, costumi di Barbara Crimella e Antonella Vino. Cosa succede quando un palloncino vola via? E se fosse scappato di mano a due clown? Due aviatori intraprendono un viaggio per inseguirlo. Questo viaggio li porterà a Balloonia dove si ritrovano i sogni sfuggiti di mano, quelli scoppiati e quelli ormai sgonfi.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero con prenotazione consigliata on line su https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ oppure ingresso diretto il giorno dello spettacolo - per le serali dalle h 20.30 e per le pomeridiane dalle h 16.00 - previa disponibilità dei posti.

Il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo ed è vincitore dell'Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro - Anno 2023 promosso da Roma Capitale - Dipartimento Attività Culturali.