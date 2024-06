Yoga & Wine

Il team di base benessere è pronto per condividere insieme una nuova esperienza all'insegna della natura e della consapevolezza, una giornata per staccare la spina e lasciarsi andare.. tra una classe di yoga, momenti di relax, degustazioni, wine tour & laboratori creativi.



L’evento si svolgerà in una location immersa nei vigneti dei Castelli Romani, @casalmontani - una tenuta storica che al suo interno ospita la Società Agricola Evangelisti, impegnata nella produzione di vini di altissima qualità. La location è caratterizzata da 26 ettari di ulivi secolari e vigneti, ed è costruita sui resti di una villa romana risalente al II secolo d.C.



PROGRAMMA:

Alle ore 10:00 avrà inizio la lezione mattutina di Yoga con l’insegnante Noemi (adatta anche a principianti).

Alle ore 12:00 ci sarà il Wine Tour + degustazione a cura di Casal Montani con visita guidata alla cantina. Inoltre, per arricchire ulteriormente la vostra esperienza, ci saranno delle deliziose Foodie Box preparate dal catering Magnolia Eventi, disponibili anche in variante vegetariana, che potrete gustare durante il pic-nic nel giardino esterno.



A seguire, prenderanno vita i laboratori manuali:

Laboratorio creativo di Flower Design, ciascuno realizzera? un bouquet floreale, da portare a casa alla fine del workshop.

Alle 14:00 avrà inizio il workshop di decorazione su ceramica con Ilaria di Sagoma Ceramiche

Alle ore 15:00 avrà inizio il workshop di macramè per principianti con Macra G. In questo workshop imparerai i primi nodi, con i quali realizzerai insieme a Giorgia una tua creazione!



Puoi decidere di fare tutte le attività oppure sceglierne una o l'altra...

CHILL AREA

ZONA REFRESH

PICNIC