A Roma la Giornata internazionale dello yoga tra unione, pace e cura

Roma si prepara a celebrare la Giornata internazionale dello yoga mercoledì 19 giugno 2024, un evento che promette di essere un’esperienza unica per tutti gli appassionati di questa antica disciplina. L’evento si terrà nel verde rigoglioso del parco di San Sisto, un’incantevole oasi botanica nel cuore della città eterna.

Le nostre radici, il futuro di tutti

Organizzato dall’Unione Induista Italiana (UII), ente religioso sorto per la tutela, il coordinamento, la pratica e lo studio della cultura e della religione induista, la manifestazione avrà come tema dell’edizione 2024 “Le nostre radici, il futuro di tutti”, un invito a riscoprire e valorizzare l’essenziale, fonte di una pace infinita che, si spera, possa estendersi oltre l’individuo per illuminare tempi che sembrano oscuri. Lo yoga si propone come strumento di trasformazione personale e sociale, promuovendo il valore della non violenza e della cura reciproca.

Quest’anno, l’UII ha scelto di abbracciare una causa ecologica, diffondendo un messaggio di cura e attenzione verso se stessi e l’ambiente che ci circonda. Lo yoga, in questo contesto, diventa non solo una pratica di benessere personale ma anche un atto di rispetto verso tutto ciò che è vivo.

International day of yoga: gli obiettivi

“La risoluzione dell’ONU, approvata da 177 nazioni e proposta dal Primo Ministro dell’India Narendra Modi, di dedicare una giornata internazionale allo yoga, segna un importante riconoscimento al valore dello yoga nelle sue immense possibilità, come contributo ad una cultura di pace e al miglioramento dei valori etici, psicologici e spirituali a favore dell’intera umanità. Questa è una giornata per riflettere su questi valori e apprendere anche quei mezzi psicofisici che lo yoga insegna per ottenere un corpo e una mente sani ed efficienti” afferma Svamiji Yogananda Ghiri, fondatore dell’Unione Induista Italiana.

Programma dell’evento

La Giornata internazionale dello yoga si terrà nel dettaglio in via Valle delle Camene, 11 (zona Terme di Caracalla) a partire dalle ore 17.00. Si consiglia di portare il proprio tappetino per la pratica yoga.

Si inizierà con i saluti istituzionali dell’Assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi che aprirà l’evento con un discorso di benvenuto. Dopo, una performance di musica carnatica accompagnerà i partecipanti in un viaggio sonoro verso l’India. Si proseguirà con una lezione sulle spezie, un approfondimento sul loro uso secondo l’ayurveda. Dopodiché si passerà alla pratica di Hatha Yoga e della meditazione, una sessione per riconnettersi con il proprio corpo e spirito. Infine, immancabili gli assaggi di cucina indiana, un’occasione per gustare i sapori autentici dell’India.

Durante l’evento saranno effettuate riprese foto e video. La partecipazione è gratuita con registrazione consigliata (qui il modulo) e implica l’autorizzazione alla pubblicazione di tali materiali su canali social, siti internet e comunicazioni degli enti organizzatori. Saranno presenti aree escluse dalle riprese; per maggiori informazioni, rivolgersi alla segreteria.

Un gesto di cura

In linea con il messaggio di cura, l’UII donerà piante aromatiche provenienti da un progetto di agroecologia realizzato nella Casa Circondariale di Vercelli. Questa iniziativa mira a creare un circolo virtuoso di cura e protezione, influenzando positivamente la vita dei detenuti e riducendo la tendenza alle recidive. Ogni partecipante riceverà in omaggio una piantina, simbolo di questa cura collettiva.

I benefici dello yoga

Lo yoga non è solo una pratica fisica, ma un percorso olistico che beneficia mente, corpo e spirito. Tra i suoi numerosi vantaggi, ricordiamo che lo yoga aiuta a:

ridurre lo stress e l’ansia.

Migliorare la flessibilità e la forza muscolare.

Promuovere un sonno migliore.

Incrementare la concentrazione e la chiarezza mentale.

Favorire un atteggiamento positivo e una maggiore consapevolezza di sé.

E non solo Roma, gli Yoga Day 2024 faranno tappa in diverse città italiane per tutto il mese di giugno, un’opportunità imperdibile per chiunque desideri esplorare i benefici dello yoga e partecipare ad un evento che celebra la cura di sé e dell’ambiente. Per maggiori informazioni, per scoprire il programma completo e tutti gli incontri visitate il sito ufficiale induismo.it.

Yoga Day 2024 è un progetto 8xmille Unione Induista Italiana. L’Unione Induista Italiana vi aspetta numerosi per condividere insieme questa giornata di unione e pace!