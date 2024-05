Yoga & Brunch

Prezzo non disponibile

Il team di base benessere è pronto per condividere insieme una nuova esperienza all'insegna della natura e della consapevolezza, una giornata per staccare la spina e lasciarsi andare.. tra una classe di yoga, momenti di relax, degustazioni & laboratori creativi.



Erba Regina è un luogo immerso nella campagna dei Castelli Romani. Un luogo in cui domina la tranquillità. Erba Regina pone al centro della sua offerta l’autenticità dell’esperienza di campagna, proponendo un’idea di cucina capace di raccontare nel piatto la natura e la terra, la conoscenza dell’antica arte della raccolta e del ruolo dell’agricoltore, che conserva e tramanda alle nuove generazioni la ricchezza del proprio ambiente.



PROGRAMMA:

Ore 11:00 avrà inizio la lezione mattutina di Yoga con l’insegnante Noemi (adatta anche ai principianti).

Ore 12:00 ci sarà il Tour delle Erbe Spontanee + brunch a cura di Erba Regina.

Ore 14:00-16:00 Workshop di decorazione su ceramica



Cosa prevede il Brunch:

- antipasto vegetariano

- crêpes salata

- Vino del Territorio

- Acqua, caffè

- Dolce





"Lo yoga è un mondo che apre la porta verso l'amore e la condivisione".