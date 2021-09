Yoga Academy Summer Tour a Fregene

Chiunque, appassionato o neofito, può trovare nello yoga la risposta alle proprie esigenze, che si tratti di ridurre lo stress, gestire le ansie, ritrovare il proprio benessere interiore, riconquistare il controllo del respiro o vivere appieno le proprie giornate. Ne è convinta Denise Dellagiacoma, fondatrice della prima scuola di yoga pensata interamente per il web, la Yoga Academy, che oggi conta più di 5000 iscritti e oltre 200 lezioni suddivise per livello.

Quest’estate la Yoga Academy ha organizzato lo Yoga Academy Summer Tour, un itinerario a tappe nel Belpaese, da nord a sud, per praticare all’aria aperta, in luoghi? incantevoli marini e montani: il tour è partito a Luglio ad Alghero, per poi passare da Livigno e Rimini: l’ultimo appuntamento, previsto per il 3 Settembre 2021, sarà alle 18 al Singita di Fregene (Fiumicino - Roma).

“Dico sempre che al proprio benessere non ci sono ostacoli, purché ci si dedichi anima e corpo, praticando una disciplina che abbraccia chiunque senza distinzioni, insegnando ad ascoltarsi nel profondo e comprendere i propri bisogni più interiori” - racconta Denise Dellagiacoma - “Il rientro dalle ferie, da sempre, è per tutti un momento di transizione avolte complesso, che rischia di tradursi in eccesso di stress e accumulo di fatica, se gestito in maniera poco graduale. Praticare yoga può costituire una salvezza, perché ci consente di scaricare e rimetterci in sesto per ripartire con grinta”.

Per informazioni: https://www.yogaacademy.it