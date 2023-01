Yo Yo Mundi e Indaco all'Auditorium Parco della Musica

YO YO MUNDI

Il gruppo storico della canzone d’autore e del rock-folk italiano sarà protagonista il 27 gennaio 2023 di un concerto all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Con oltre trent’anni di attività alle spalle, gli Yo Yo Mundi vengono dal Monferrato, la terra di Luigi Tenco, delle canzoni di Paolo Conte e dei racconti di Pavese. Hanno all’attivo oltre quindi album, il penultimo, “Evidenti tracce di felicità”, è arrivato in finale al Premio Tenco nella categoria Album dell’anno, mentre l’ultimo, “La rivoluzione del battito di ciglia”, uscito nel novembre 2020, ha segnato una svolta sia nello stile, che nella poetica. Gli Yo Yo Mundi sono Paolo Enrico Archetti Maestri (voce, bouzouki e chitarra elettrica e acustica), Eugenio Merico (batteria), Andrea Cavalieri (basso elettrico, clarinetto e voce), Chiara Giacobbe (violino, harmonium e voce) e Dario Mecca Aleina (ingegnere del suono e programmazioni).

INDACO

Indaco è da trent’anni un progetto che fonde stili in un unico dialetto e accoglie musica da tutto il mondo traducendola in una sola semplice lingua. All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone la band presenterà il suo ultimo disco, “Due mondi”, dando prova di quanto sia facile viaggiare tra il Sud Italia e il Medio Oriente, fino all’India, senza passaporti né permessi, ma utilizzando ciò che di più prezioso la musica ci offre, il privilegio della fantasia. L’attuale line up, capitanata dal sempre presente fondatore Mario Pio Mancini e dal chitarrista e arrangiatore Jacopo Barbato, è arricchita dal ritorno del percussionista Arnaldo Vacca che, dopo alcuni anni di assenza è ritornato a comporre per il gruppo.