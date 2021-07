Yamandu Costa e Martìn Sued alla Casa del Jazz

Domenica 25 luglio, alla Casa del Jazz per I Concerti nel Parco, in occasione dei 100 anni dalla nascita di Piazzolla, in Prima a Roma, Yamandu Costa feat. Martin Sued "Tra Tango e Choro, omaggio ad Astor". Un incontro al vertice della musica, tra due grandissimi musicisti sud-americani, un brasiliano e un argentino, vere star nei loro paesi d’origine. Nonostante la provenienza da due paesi confinanti, Costa e Sued musicalmente portano con loro due modi di sentire e di fare musica diversi ma accomunati dall’attaccamento alle loro radici musicali e nello stesso tempo dalla necessità di provare - come compositori ed interpreti degli anni ventiventi - a dare un nuovo imprinting alla musica latino americana.

E’ un percorso emozionante e virtuoso tra brani originali, brani di compositori latino-americani, con sonorità che alternano Tango e Choro. I due si sono incontrati a Rio de Janeiro dove abitavano entrambi e all’epoca poi nel 2019 si sono ritrovati a Lisbona, città crocevia di culture, perfetta per creare questa intensa simbiosi musicale.

Ciò che gli ha accomunati – tra le altre esperienze e riferimenti internazionali in comune - è stata l’ammirazione per l’opera di Astor Piazzolla, ormai autentico mito non solo per il mondo latino americano ma patrimonio dell’umanità. Alla sua musica, in repertorio nei loro rispettivi progetti, sarà fatto omaggio nel corso della serata, con alcune trascrizioni di suoi brani per chitarra e bandoneon.

YAMANDU COSTA è un chitarrista e compositore brasiliana, virtuoso della chitarra a sette corde, usata in Brasile principalmente nel Choro e nel Samba. Yamandu suona dal Choro alla musica classica, passando per gli stili gaùchos come milonghe, tanghi, zambas e chamané. Uno dei maggiori fenomeni della musica brasiliana di tutti i tempi, Yamandu conferma e merita tutti gli elogi e i premi che ha ricevuto nel corso della sua carriera. Poco prima della sua scomparsa, Paco de Lucia ha assistito ad un suo concerto in Brasile. Si vede nel filmato il Maestro spagnolo applaudire in piedi Yamandu, visibilmente emozionato.

MARTÍN SUED é um bandoneonista, compositore e arrangiatore, uno dei più importanti strumentisti argentini della sua generazione, famoso per aver rinnovato il repertorio del bandoneon, lo strumento protagonista del tango, presente nel folclore e nell’identità della musica argentina



