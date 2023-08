Yamandu Costa al Parco del Celio

Jazz& Image, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, presenta, venerdì 4 agosto, serata tutta dedicata alla musica brasiliana. Alle 19,30, Conjunto Choroma, gruppo impegnato nella diffusione del choro, una musica brasiliana ancora poco diffusa in Europa.

Il loro repertorio si ispira ai più importanti autori ed interpreti come Pixinguinha, Azevedo, Nazareth e Jacob do Bandolim, che hanno fatto la storia di questa musica nata a Rio de Janeiro intorno al 1870, precedente al samba e che attualmente sta vivendo una rinascita in tutto il Brasile.

Alle 21,30, Yamandu Costa, uno dei maggiori fenomeni della musica brasiliana di tutti i tempi, chitarrista e compositore, il suo strumento principe è la chitarra a sette corde. Yamandu suona dal Choro alla musica classica, ma essendo un gaùcho (abitanti della provincia del Rio Grande do Sul) il suo stile è ricco anche di milonghe, tanghi, zambas e chamané. Yamandu incarna quindi un “mix” di tutti questi stili musicali e crea interpretazioni di rara personalità sulla sua chitarra 7 corde, giustificando così il significato in tupi-guarani (lingua dei nativi indiani-brasiliani) del suo bel nome, Yamandu, “il precursore delle acque”. Oltre ad avere ricevuto numerosissimi premi, Yamandu si è esibito praticamente in tutto il mondo: oltre al Brasile e in tutta l’America Latina, in quasi tutti i paesi europei, in Russia, Medio Oriente, India, Cina, Giappone, Corea del Sud, Australia, Stati Uniti, Emirati Arabi.