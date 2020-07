Yakshi Koa e Silvia Olivier in concerto al Quid

Il 30 luglio Yakshi Koa & Silvia Olivier si esibiranno sul palco del Quid di Roma (Via Assisi, 117 – ore 21.30 – ingresso gratuito previo prenotazione) per la rassegna musicale “Quid on the rooftop”.



A salire sul palco del Quid sarà Yakshi Koa, nome del progetto solista della songwriter e chitarrista Anna Bielli.



In attesa dell’uscita del suo primo EP, una miscela di varie sonorità dal soul al pop e dal jazz al rock, ad oggi in fase di realizzazione, si presenterà con due singoli: “Can You Get” e “Glue”, pubblicati su tutte le piattaforme digitali tra novembre 2019 e marzo 2020.



Ad accompagnare il progetto Yakshi Koa ci sarà la pianista e compositrice Silvia Olivier.



Sarà Radiosonar, tra le radio in streaming più seguite e dinamiche del web, a seguire in diretta come ogni giovedì in programma dalla terrazza del Quid, dove la serata verrà raccontata dalla voce di Dario, speaker radiofonico col programma RockMania in onda dalle 21:30 alle 22:30.



QUID ON THE ROOFTOP



La musica dal vivo al Quid di Roma, tanti eventi che si terranno nei mesi di luglio ed agosto nella suggestiva location dello storico locale Frontoni, 1500 metri quadri di terrazza, tra le più grandi della capitale, dove si alterneranno per tutta l’estate generi musicali come il jazz, il soul, il rock e il pop.



Un calendario ricco di nomi che si esibiranno ogni settimana dalle ore 21.30 (ingresso libero previo prenotazione) al “Quid on the rooftop”, tra tribute band e musica inedita e che vedrà la ripresa anche della rubrica “Quid Live Studio”, dove ogni giovedì ospiterà la musica originale più interessante della capitale.