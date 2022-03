XV Festival internazionale della zuppa di Roma

Arriva anche quest’anno il Festival Internazionale della Zuppa di Roma, giunto alla quindicesima edizione, e per celebrare si torna a fare la festa in grande. Appuntamento domenica 3 aprile 2022 presso il Casale Garibaldi, sede de La Città dell'Utopia (Via Valeriano 3F, San Paolo, Roma), un evento rivolto agli abitanti di tutta Roma e non solo.



Il Festival Internazionale della Zuppa ha origine nel lontano 2001 nella città di Lille. Da allora si è diffuso in tutta Europa: è arrivato a Berlino, Cracovia, Barcellona, Madrid, Francoforte, Bologna e, grazie al Servizio Civile Internazionale Italia, dal 2008 anche a Roma, presso La Città dell'Utopia, nel cuore del quartiere San Paolo.



Un viaggio nel segno dell’incontro tra culture, di cui la Zuppa è simbolo, che vive attraverso le ricette e gli ingredienti, e attraverso le storie di chi cucina e di chi assaggia le zuppe. I piatti che assaporeremo ci porteranno a scoprire i suoi mille modi di essere semplice, ma ogni volta unica. Come uniche sono le persone e le loro vite.



E poichè cucinare è un modo per prendersi cura degli altri e di se stessi, ma anche della terra e del mare da dove arrivano i prodotti che finiscono in pentola, in questo periodo di distanze fisiche e di chiusure, di crisi climatiche e sociali, proviamo a scaldare gli animi e fare il pieno di energie per costruire un’alternativa tutti/e assieme. Per questo la quindicesima edizione del Festival Internazionale della Zuppa sarà dedicata alla Cura, “il concetto e la pratica più radicale che abbiamo oggi a disposizione” secondo Naomi Klein.



PROGRAMMA

10:30 “Zuppeschi giochi in fiera”: postazioni di gioco e riciclo, con costruzione del Premio bambin?, a cura dell’Associazione Eduraduno + Laboratorio a cura del Gruppo Giardino de La Città dell’Utopia

11:00 Yoga in terrazza, a cura di Salvatore + Inizio sfilata nel quartiere con La Murga Sincontrullo (appuntamento a Parco Schuster)

12:00 Apertura iscrizione delle zuppe in gara presso lo Zuppen Desk + Chiusura festosa della mattina con lo Spettacolo della Murga Sincontrullo in piazza

13.00 Pranzo a cura della Biosteria dell'Utopia

15:00 “Leggermente frizzante” - giocoleria, clown, teatro di strada, a cura di Niño Maravilha

15:30 Chiusura dello Zuppendesk

15.45 Concerto WINKIN’ BLUES (quartetto di musica blues-funky)

16.00 ASSAGGI ZUPPESCHI: GARA DELLE ZUPPE con ricchi premi e cotillón

17.00 Chiusura assaggi zuppeschi

17.15 Festa di chiusura con L’Orquestra Cumbiera “Perros Mojados” e premiazioni





tel : 346 5019887