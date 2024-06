XIV Festa di Ciro Principessa 2024

Il Comitato di Quartiere di Villa Certosa celebra l'antifascismo e la partecipazione dal basso con la XIV Festa di Ciro Principessa che si terrà sabato 8 giugno, dal mattino fino a tarda sera.

A 45 anni dalla morte di Ciro Principessa, giovane militante della Federazione giovanile del PCI, ferito a morte con due coltellate dal fascista Claudio Minetti, appartenente ad Avanguardia Nazionale, davanti alla sezione del PCI "Franchellucci" di Torpignattara, la festa di Ciro Principessa presenterà una serie di eventi per tutta la giornata. Tante saranno, inoltre, le realtà sociali e le associazioni che interverranno attraverso una serie di dibattiti.

I dibattiti scelti per la Festa di Ciro Principessa

Alle 10:00 - Autodeterminarsi. Pratiche di lotta e partecipazione dal basso per costruire territori solidali e comunità resistenti. In Largo dei Savorgnan, dibattito su come costruire spazi di socialità e confronto inclusivi e resistenti alla speculazione e alla mercificazione. Parteciperanno: Sveja, Quarticciolo Ribelle, Lucha y Siesta e Collettivo Recuperamo.

Alle 17:30 - La Palestina, dalla pulizia etnica al genocidio. Nel Giardino Liberato, un dibattito per discutere le cause del genocidio in corso, la situazione attuale a Gaza e in Cisgiordania, e le prospettive future. Interverranno: Luisa Morgantini, Assopace Palestina, Yousef Salman, Comunità Palestinese di Roma e del Lazio, Marilia De Marco, CRIC - Centro Regionale d'Intervento per la Cooperazione.

19:00 - Il Costo Sociale, Politico ed Economico della Mancata Applicazione della Costituzione. In Largo dei Savorgnan, il dibattito sulla legittimità delle posizioni politiche e degli strumenti istituzionali che minano i diritti fondamentali di espressione, antifascismo e partecipazione.

La giornata sarà arricchita da eventi musicali, laboratori per l? più piccol?, giochi, danze e tanto cibo.

"Perché qui in Certosa, l’autodeterminazione e le pratiche di resistenza urbana - ha commentato Claudio Lopetuso, presidente del Comitato di Quartiere - richiedono un lavoro faticoso di partecipazione attiva, ascolto, dialogo, mediazione. Non è un semplice alzare la mano o esprimere un voto; è il confronto continuo con l’altro, con le sue necessità, con le sue idee, con il suo carattere. È il tentativo di trovare una sintesi tra individualismo e collettività, tra bisogno personale e bene comune. La nostra attività politica è fatta di assemblee, discussioni, di decisioni prese in maniera collettiva. Siamo consapevoli dei nostri limiti, delle nostre imperfezioni, ma non ci arrendiamo al cinismo o alla rassegnazione. Continueremo a lottare per i diritti di questa comunità".

"Oggi abbiamo un motivo in più per essere orgogliosi. Esattamente a 80 anni dalla liberazione di Roma, sta andando in stampa una ricerca storica sulla Resistenza in questo quartiere, breve ma di straordinario livello. Una stampa resa possibile grazie al contributo della Fondazione Charlemagne che ha sostenuto il progetto 'La Certosa che vogliamo'. Durante la mattina dell’8 giugno, presso il prato della Quercia di Certosa, verranno organizzate visite guidate che illustreranno il valore naturalistico e sociale del luogo, con la presentazione della ricerca storica sui partigiani della Certosa. Queste visite getteranno un ponte di condivisione e riflessione tra passato e futuro, collegando la memoria di chi ha lottato per la libertà con le nuove generazioni che continuano a costruire percorsi di democrazia e partecipazione. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questi momenti di riflessione e confronto per ricordare Ciro Principessa e continuare a costruire territori solidali e comunità resistenti".

La festa sarà interamente gratuita, autofinanziata e autorganizzata. Le sottoscrizioni volontarie verranno utilizzate per le iniziative che il Comitato di Quartiere.