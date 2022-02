"Xanax, come combattere l'ansia del contagio da Covid", lo spettacolo teatrale

Martedì 5 e mercoledì 6 aprile ore 21 al Teatro Tor Bella Monaca in scena XANAX di Angelo Longoni, regia e adattamento Jocelyn e Alessandra Hattab, con Mattia Cirelli e Martina Marone.



Un venerdì sera le vite di Daniele e Laura si incrociano in un ascensore che resterà bloccato per 50 ore. La convivenza forzata dei due protagonisti si complica per la paura del contagio del Covid, tra mascherine, gel disinfettante e spray purificante per l’aria, amplificando le reciproche ansie che entrambi affrontano a gocce di Xanax e pillole di Prozac, fino al punto in cui troveranno quella intimità ormai svanita nei rispettivi rapporti, raccontandosi l’un l’altra e scoprendo un’inattesa ma profonda intesa che cambierà le loro vite.

Artista elegante, eclettico, ironico, Jocelyn aggiunge il suo stile al testo. Con la moglie Alessandra Hattab, con la quale firma l’adattamento e la regia, il testo si arricchisce di spunti comici, laddove la risata è sempre accompagnata da una riflessione profonda, mai banale e a volte commovente.