Il collettivo romano WOW – Incendi Spontanei compie 5 anni di eventi di poesia nella Capitale e torna con una nuova stagione: il torneo di Poetry Slam WOW Station.

Poetry Slam: uno spettacolo in forma di competizione di poesia orale. Sei performer si sfideranno a colpi di versi in tre turni ad eliminazione, in cui cinque giurati scelti casualmente tra il pubblico solleveranno le lavagnette per ogni performance con una votazione da 0 a 10. Solo tre regole: pezzi propri, durata massima di tre minuti, usando solo corpo e voce senza oggetti, trucco, costumi di scena o accompagnamento musicale.

Quello da Zalib sarà il primo di tre appuntamenti del torneo. I primi due qualificati accederanno alla finale a gennaio 2024. Chi vince il torneo va direttamente alle Finali Regionali LIPS Lazio 2023/24. Valido per il campionato LIPS - Lega Italiana Poetry Slam.