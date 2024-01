WOW Station - Poetry Slam Largo venue: la finale

Giovedì 18 gennaio, ore 21

Largo venue, via Biordo Michelotti 2, Roma

Ingresso con prenotazione a questo link: https://shorturl.at/lILQ3



Il collettivo romano WOW – Incendi Spontanei compie 5 anni di eventi di poesia nella Capitale e torna con una nuova stagione: il torneo di Poetry Slam WOW Station.

Poetry Slam: uno spettacolo in forma di competizione di poesia orale. Sei performer si sfideranno a colpi di versi in tre turni ad eliminazione, in cui cinque giurati scelti casualmente tra il pubblico solleveranno le lavagnette per ogni performance con una votazione da 0 a 10. Solo tre regole: pezzi propri, durata massima di tre minuti, usando solo corpo e voce senza oggetti, trucco, costumi di scena o accompagnamento musicale.

L’appuntamento da Largo venue sarà la FINALE DI TORNEO che vedrà sfidarsi le persone qualificate nelle tappe precedenti. Chi vince il torneo va direttamente alle Finali Regionali LIPS Lazio 2023/24. Valido per il campionato LIPS - Lega Italiana Poetry Slam.



Il progetto è vincitore di Avviso Pubblico promosso da Roma Capitale in collaborazione Zètema Progetto Cultura.