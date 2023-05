"World Burger Day", il burger ispirato a Lionel Messi all'Hard Rock Cafè

Il 28 maggio in occasione dei World Burger Day gli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia celebrano il piatto da cui ebbe inizio la storia del brand e diventato ormai un’icona: il Legendary® Burger. Presente nei menù di tutti gli Hard Rock Cafe del mondo (290 sedi in più di 70 Paesi) il Legendary® Burger è il piatto che star internazionali come Eric Clapton, Ozzi Obsourne, Paul Mc Cartney o Madonna hanno tante volte ordinato. Proprio come le corde di una chitarra devono essere perfettamente accordate per suonare una grande melodia, ogni dettaglio è importante per i Legendary® Steak Burger di Hard Rock.

L’originale è composto da 100% burger di manzo grigliato delle migliori qualità controllate e selezionate guarnito con bacon affumicato, formaggio Cheddar, anello di cipolla croccante, una foglia di lattuga e una fetta di pomodoro fresco, servito con la famosa steak sauce a parte e su due fette di pan brioche, rigorosamente fresco, tostato al momento. Negli anni Hard Rock ha arricchito il proprio menu con diverse e originali proposte di burger dal Surf & Turf Burger guarnito con i famosi gamberi croccanti e glassati One Night in Bangkok Spicy Shrimp™ a quello in versione vegana con il burger Moving Mountains® da 170 gr, che sfrigola, odora e ha lo stesso sapore della carne, ma è completamente a base vegetale.

Una delle novità che ha riscosso molto successo in tutti il mondo grazie anche alla popolarità della leggenda che lo ha ispirato è il Messi Burger, piatto in edizione limitata disponibile attualmente nei cafe italiani di Firenze, Roma e Venezia. Realizzato secondo i gusti e gli ingredienti ideali del campione argentino Lionel Messi, il Messi Burger è composto da due succosi burger pressati e serviti medio-ben cotti uniti abbinati a una combinazione vincente per le papille gustative: provolone, chorizo a fette, cipolla rossa caramellata e l’immancabile salsa piccante e affumicata Hard Rock’signature, il tutto servito su due fette di pan brioche tostate, lattuga romana e pomodoro maturo. E per mangiarlo proprio come piace a Messi è possibile aggiungere ai dieci ingredienti un uovo fritto.