Workshop e spettacolo: al The Spot l'evento per la 12esima edizione di "Tolfama"

Lunedì 3 e martedì 4 luglio The Spot - locale in zona Valle Aurelia - inaugura una settimana internazionale, come evento collaterale della 12esima Edizione del Festival delle Arti Improvvisate “Tolfama”, che si tiene a Tolfa dal 6 al 9 luglio con la partecipazione di 8 artisti improvvisatori provenienti da Portogallo, Argentina, Austria, Italia e Norvegia.

Al The Spot, il programma della settimana prevede il workshop di improvvisazione teatrale “Universal Languages - Livin’ la Improv Loca”, tenuto dal famoso Matías Avaca, fondatore dell’ Improv festival di Auckland, lo spettacolo “Improv Games” con tutti i docenti di Tolfama, previsto per mercoledì 5 luglio alle 21:00.



Sul sito www.thespot-roma.it tutte le informazioni e scrivendo a info@thespot-roma.it è possibile prenotare, sia gli spettacoli che gli aperitivi e le cene al Bistrot.