WOODSTOCK A TRAGLIATA 2022

RELOAD

venerdì 22 luglio 2022, ore 19





Ritorna dopo 3 anni Woodstock a Tragliata. L’evento, nato nel 2011 all’interno della dimora storica del Borgo di Tragliata, celebra quest’anno la decima edizione che vedrà come al solito protagonista la musica, insieme a mercatini, artisti del territorio, associazioni solidali e per l’ambiente, prodotti bio, street food e soprattutto tanta voglia di incontrarsi di nuovo.

Vario il programma musicale che ospiterà sul palco NIXO & THE SWAMPERS, MARK HANNA BAND e i RIDILLO, per un mix di Black music, Rock, Blues, Soul e Funky, che difficilmente vi farà restare seduti.



ORE 19

DYLAN GARAGE TRIO

All’ingresso del Borgo un aperitivo Folk Rock per entrare nel clima. Esattamente 60 anni fa l’esordio discografico, ancora in tour fino al 2024, Dylan non si discute, si omaggia.



ORE 20

NIXO & THE SWAMPERS

Un super gruppo con un’esperienza internazionale per una miscela di Black Music, R&B e Funky. NIXO, cantante italiano trapiantato a Londra dopo un passaggio a X-Factor nel 2012.

Luca Tozzi ha vissuto a New York per 15 anni e ha suonato la chitarra con numerosi artisti internazionali. A loro si aggiunge Emiliano Pari, abituale tastierista di Tony Momrelle degli Incognito, che insieme al basso di Danilo Bigioni e alla batteria di Stefano Corrias torna sul palco che li ha già visti protagonisti nel 2017 come Boogaloo Brothers insieme a Frances Alina Ascione.



ORE 21

MARK HANNA BAND

Americano di Buffalo, New York, a Roma dal 1990, ha collaborato con artisti del calibro di Mick Taylor, Paul Young, Alex Britti e molti altri. Cantante, chitarrista, compositore, polistrumentista, con la Mark Hanna Band ha infiammato per anni il palco di Webnotte, la trasmissione di Castaldo e Assante di La Repubblica, ma continuerete a incontrarlo nei locali di tutta Italia a celebrare il rito del Rock e del Blues. Nel suo sito è scritto: “uno dei migliori spettacoli live che abbiate mai visto in un club, niente cazzate!”. Chi lo ha visto può confermare.



ORE 22

RIDILLO

Leggendaria band di Funk e Soul italiano formatasi nel 1991 tra Mantova e Reggio Emilia.

Più di 30 anni di carriera, una decina di album all’attivo, alcuni successi di vero culto come “Figli di una buona stella” e “Mangio Amore”, ma anche cover di classici di Black Music tradotti in italiano.

Nel ’97 hanno aperto i concerti degli Earth Wind & Fire, hanno accompagnato Gianni Morandi in tournèe, hanno collaborato con Eumir Deodato, Sam Paglia e Montefiori Cocktail.

I Ridillo sono una carica completa di energia positiva e vi faranno stare bene senza bisogno di ricetta medica. Ma se volete ballare fino alla fine avrete bisogno di molto riposo.



BORGO DI TRAGLIATA

Via del Casale di Tragliata

(Testa di Lepre) Fiumicino

tel. 06.6687396 - Whatsapp 388.7396924

