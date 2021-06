Wood Natural Bar, inaugurazione-concerto nel nuovo spazio “open-air”

Causa previsioni temporalesche, il primo concerto della rassegna Wood Natural Music, in programma per domenica 6 giugno, è stato anticipato a venerdì 4 giugno, giorno della inaugurazione ufficiale del Wood Natural Bar, nuovo spazio “open-air” di duemila metri quadri sorto a Roma in zona Galla Placidia (Portonaccio).

Parte così, con la direzione artistica del Maestro Paolo Vivaldi, l'iniziativa di eco-edu-tainment, con introduzioni all’ascolto e performance dal vivo di ensemble vari e diversi generi musicali. Il tutto all'insegna di un salotto "green" esclusivo dove, contestualmente alla fruizione dei concerti, sarà possibile sperimentare un’ampia scelta di cocktail e proposte “green” sfiziose create dai bar manager Lorenzo Patitucci e Daniele Cecconi.

Prossimo appuntamento musicale nel bosco il 20 giugno con Vivaldi dirige Vivaldi: traendo spunto dalla sua lontana parentela con il celebre compositore veneziano, Paolo Vivaldi dirigerà un quintetto d’archi, con Alberto Mina al primo violino, che interpreterà una selezione musicale tratta da “Le quattro stagioni” e dal concerto per violino e orchestra in la minore.

I prezzi dei concerti partono da €15,00 e sono comprensivi di un cocktail a scelta tra le varie proposte del bar e una serie di appetizers serviti al tronco dai camerieri. Incluso anche il parcheggio custodito, ubicato dentro il Wood. È richiesta la prenotazione alla mail info@woodnaturalbar.it

