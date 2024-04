WonderWall - Il Muro delle meraviglie, mostra per raccontare l’accessibilità urbana

La Roma accessibile di “WonderWall" arriva in mostra a Roma il 27 aprile. Una mostra fotografica gratuita a Tor Bella Monaca per raccontare l’accessibilità urbana, nonché un tour artistico per ripensare le periferie romane nel segno dell’inclusione.

L’inclusione intesa come esperienza artistica, immersiva e da condividere con chi la vive sulla propria pelle. A raccontare il proprio punto di vista sulla disabilità saranno i partecipanti di “WonderWall | Il muro delle Meraviglie”, progetto promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, che il 27 aprile 2024 giungerà al suo ultimo appuntamento con una vera e propria mostra d’arte.

Dopo quattro mesi di laboratori di lettura fotografica, arti visive e studio delle mappe urbane che costituiscono le principali periferie della Capitale, i partecipanti di “WonderWall” esporranno infatti i loro lavori per raccontare come le persone con disabilità percepiscono le città, le loro strade, la viabilità e gli spazi. Lo faranno all’interno di uno spazio apposito nell’Istituto Comprensivo “Melissa Bassi”, a Tor Bella Monaca, che per l’occasione ospiterà la mostra degli “artisti dell’inclusione”. Un evento conclusivo che in realtà apre al dibattito sull’accessibilità urbana: attraverso un’esposizione fotografica le persone saranno accompagnate per mano e aiutate a riscoprire Roma con gli occhi di chi, ogni giorno, la affronta come una sfida personale.