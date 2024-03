"Wonders", spettacolo di illusionismo e mentalismo

Dopo il successo di "The Mentalist" (2017), Andrea Pavan torna con un nuovo spettacolo di mentalismo ricco di colpi di scena e completamente interattivo.



Nell'arco della serata verranno mostrate una serie di dimostrazioni di difficoltà crescente che non solo stupiranno, ma lasceranno il pubblico con una serie di interrogativi. Lettura del pensiero, condizionamento subliminale, ipnosi e psicocinesi sono solo alcuni dei fenomeni che verranno esplorati durante lo spettacolo.



"Wonders" riguarda l'essere umano e le sue potenzialità. In un magico viaggio di circa due ore tutti saranno stimolati e invitati a superare i propri limiti per cercare di eliminare quegli ostacoli che molto spesso ci sbarrano la strada. Una vera esperienza interattiva, che sfonda la “quarta parete” per entrare nelle vite degli spettatori.