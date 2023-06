Womad Roma 2023, il festival del mondo a Villa Ada

Per la prima volta la città di Roma ospiterà "Womad", il più importante e prestigioso Festival al mondo di "World Music" e nuove tendenze, nella splendida cornice di Villa Ada dal 9 all’11 giugno.

Womad a Villa Ada

Il Festival, fondato nel 1980 dal grande musicista rock inglese Peter Gabriel, promuove la cultura delle diversità in tutte le sue forme, dalla musica, all’arte e alla danza, per affermare l’importanza e il valore di una società multiculturale, per promuovere la solidarietà e l’inclusione, contro ogni forma di discriminazione.

L’educazione al rispetto sociale e ambientale sono alcuni dei pilastri portanti del "Womad Festival" che vuole ridurre le distanze tra le persone attraverso il messaggio universale della musica. A partire dalle ore 11 della mattina sarà possibile per i più piccoli ma anche per i adulti partecipare a diversi laboratori di arte, workshops, performance di musica, pittura, danza e creazione artistica, il pomeriggio dalle ore 16.00 spazio ai concerti con artisti provenienti da tutto il mondo, e dalle 23.00 fino alle ore 02.00 live dance con Dj di fama internazionale.

Il programma

Il 9 Giugno ci sarà il francese Dj Gilles Peterson – il 10 giugno sarà la volta di e l’11 giugno Editors dj set Ft Russell and Elliott. La serata inaugurale del Festival si svolgerà il 7 giugno alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, con la presenza di due straordinarie artiste: la “cantatessa” Carmen Consoli, talento fuori dal comune, una delle voci più riconoscibili e originali del panorama musicale italiano, e a seguire l’eclettica cantante portoghese Mariza che, con le sue interpretazioni appassionate, ha contribuito a far conoscere il fado portoghese in tutto il mondo. Dopo ben 14 anni di assenza tornerà finalmente a Roma. Nel corso dello spettacolo eseguiranno per la prima volta insieme alcuni brani, regalando così al pubblico momenti di pura magia. Il ricco cartellone artistico del Womad Roma 2023 prevede la presenza non solo di stars internazionali, ma anche di artisti talentuosi provenienti da ogni parte del mondo. Tutti insieme sul palco, senza distinzioni, per condividere i valori di Womad nelle diverse forme espressive.

A Villa Ada verrà realizzato un vero e proprio villaggio globale con stand enogastronomici e di artigianato artistico, spazi dedicati al benessere, per offrire a tutti, giovani e famiglie, un’occasione di incontro, di gioia condivisa e di riflessione su alcuni temi cruciali, come quelli della salvaguardia ambientale, delle diversità in quanto ricchezza economica e sociale, e della contaminazione tra le culture come fattore di pace e di sviluppo.

“Womad Festival” è un evento unico nel suo genere che da oltre 40 anni riscuote un successo planetario, quale occasione di continua sperimentazione e ricerca musicale. Per favorire l’integrazione fra i diversi generi e sonorità, in nome della libertà espressiva e della valorizzazione delle identità presenti in ogni angolo del globo, con un’attenzione particolare ai paesi in via di sviluppo. Valorizzare le diverse culture e ridurre le distanze tra i popoli è la prerogativa dell’edizione romana del Womad Festival.

L’ingresso è gratuito per tutte le attività che si svolgono la mattina dalle 11 alle 16.

Programma concerti

Anteprima Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Mercoledì 7 Giugno – Ore 21:00

CARMEN CONSOLI & MARIZA

CONCERTI A VILLA ADA - 9 - 10 - 11 Giugno

Venerdì 9 Giugno – dalle ore 16:00 a seguire

? FANFARA STATION

? DUO RUUT

? PEJMAN TADAYON ENSEMBLE

? BIA FERREIRA

? MODENA CITY RAMBLERS

? ENZO AVITABILE

? GILLES PETERSON

Sabato 10 Giugno – dalle ore 16:00 a seguire

? JOJI HIROTA & KYOSHINDO

? PARAFONE’

? NORIG & NO GYPSY ORCHESTRA

? DANIELE SEPE & EMILIA ZAMUNER

? NEAPOLIS SOUND con: Osanna, Nando Citarella, Banda Larga, Renanera,

Romeo Barbaro, Elio Eco, Salvatore Iasevoli, Fiorenza Calogero, Massimo Ferrante,

Marcello Vitale, Antonio Onorato, Tony Esposito, Piero De Asmundis, Agostino

Mennella

? SEUN KUTI & EGYPT 80

? TOUCH THE WOOD (Marco G & Mr. Kite ) + NKO

Domenica 11 Giugno – dalle ore 16:00 a seguire

? DONGYANG GOZUPA

? ONIPA

? STEFANO SALETTI & BANDA IKONA

? CANZONIERE GRECANICO SALENTINO

? CHICO TRUJILLO

? SUPER BAND CON: BOB ANGELINI, RODRIGO D’ERASMO, FABIO RONDANINI,

GABRIELE LAZZAROTTI, ANDREA “FISH” PESCE, DANIELE BRONZINI, STEFANO PIRI

COLOSIMO, BEPPE SCARDINO E VINCENZO LATO

ospiti:

MEG, WILLIE PEYOTE, GIOVANNI TRUPPI, DANIELA PES, LINA SIMONS, RBSN & more to

be announced

? EDITORS DJ ft RUSSELL AND ELLIOTT

Programma attività ed eventi a Villa Ada

Per tutta la durata del festival - dalle ore 11

? L’ONDA - RESTART - INSTALLAZIONE - ACCADEMIA DI BELLE ARTI

? “CLOUDS DRIFT” - INSTALLAZIONE - ACCADEMIA DI BELLE ARTI

? PIXELATION - LABORATORIO - IT’S ACADEMY ROBERTO ROSSELLINI

Venerdì 9 Giugno - dalle ore 11:00 a seguire

? ESIBIZIONE - LICEO MUSICALE STATALE GIORDANO BRUNO

? ESIBIZIONE SUL REPERTORIO LIRICO - ALLIEVI DEL CONSERVATORIO DI SANTA

CECILIA

Sabato 10 Giugno – dalle ore 11:00 a seguire

? HIT-THE-ROAD-JACK - TALK - INSIDEART

? MUSINCANTO - ESIBIZIONE - LICEO ARTISTICO RIPETTA

? PERFORMANCE STUDENTI - ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA



Domenica 11 Giugno – dalle ore 11:00 a seguire

? ARTABILITY - TALK - INSIDEART

? CORO SAINT LOUIS EXCELLENCE - ESIBIZIONE - SAINT LOUIS COLLEGE OF

MUSIC

? SANTA CECILIA JAZZ ENSEMBLE - ESIBIZIONE - ALLIEVI DEL CONSERVATORIO DI

SANTA CECILIA

? ACCORCIAMO LE DISTANZE - ESIBIZIONE - SISTEMA DELLE ORCHESTRE E DEI

CORI GIOVANILI E INFANTILI IN ITALIA

? CANTIAMO LIBERI INSIEME - LABORATORI - SISTEMA DELLE ORCHESTRE E DEI

CORI GIOVANILI E INFANTILI IN ITALIA

? NATURARTE. Quando la natura incontra l'arte - LABORATORIO - ARTE IN

GIOCO