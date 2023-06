Stand-up comedy show a Wishlist club Roma

Il Wishlist Club è lieto di presentare uno spettacolo di Stand-Up Comedy con alcuni dei più talentuosi comici della scena nazionale. L'evento si terrà il prossimo 23 giugno presso la rinomata sede del Wishlist Club, in Via dei Volsci 126 a Roma.



La serata di divertimento e satira inizierà alle ore 21:30 e sarà presentata dai comici Fumettidelcazzo e Pietro Monfreda, ad esibirsi i meravigliosi comici Giuseppe Canale, Antonio Micali, Riccardo Iossa, Beatrice Rigillo e l'imperdibile guest star Filippo Simoniello. Tutti loro regaleranno al pubblico una serata indimenticabile, all'insegna della risata e della condivisione.



L'ingresso alla serata sarà di soli 5 euro, e rappresenta un'occasione unica per divertirsi con amici e conoscenti in un'atmosfera di relax e spensieratezza. Lo scopo della serata è, infatti, proprio quello di offrire al pubblico un momento di puro divertimento, un'opportunità per dimenticare le preoccupazioni quotidiane e trascorrere una fantastica serata di intrattenimento.



Il Wishlist Club, che si distingue per l'attenzione verso la qualità degli spettacoli che ospita, è il luogo ideale per godersi una serata di comicità e svago. Non perdete l'occasione di partecipare a questo imperdibile evento, vi aspettiamo numerosi per una serata di risate, allegria e condivisione.