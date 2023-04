Wishlist club Roma, serata stand-up comedy show

Il Wishlist Club di Roma presenta una serata imperdibile di stand-up comedy seguita da un dj set per una notte di divertimento e gioia incondizionata.



La serata di stand-up comedy vedrà esibirsi alcuni dei migliori comici italiani, tra cui Pietro Monfreda, Fumettidelcazzo, Tiziano Gallo, Valerio Di Benedetto e Filippo Spreafico, che offriranno al pubblico una performance indimenticabile e dai toni satirici e graffianti. A seguire, il dj set di Drop Zquad, membro del collettivo Quadraro Basement, trasformerà il Wishlist Club in una vera e propria discoteca, creando l'atmosfera perfetta per ballare e sfrenarsi senza limiti.



L'evento si terrà al Wishlist Club di Roma, situato nel quartiere di San Lorenzo in via dei Volsci, 126, a partire dalle ore 21:00 di domenica 30 aprile.



La serata è rivolta a tutti gli amanti della stand-up comedy e della musica, in particolare agli studenti universitari della zona, che vogliono godersi una serata di divertimento e socializzazione in un ambiente unico e accogliente.



L'obiettivo dell'evento è creare una serata in cui il concetto di stand-up comedy dal vivo e la discoteca si mescolano, offrendo al pubblico un'esperienza di intrattenimento unica e indimenticabile.



Ingresso al locale: 5 €