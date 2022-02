Willie Peyote a Rock in Roma 2022

Al Rock in Roma ci sarà anche Willie Peyote, che il 30 giugno 2022 si esibirà all’Ippodromo delle Capannelle. La data estiva è il recupero del live inizialmente previsto per il 2 febbraio 2022 all’Atlantico Live e riprogrammato nella line up del festival.

I biglietti sono disponibili su rockinroma.com, su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone autorizzati dalle ore 14 del 23 febbraio. I biglietti già acquistati per la data all’Atlantico restano validi per il concerto del 30 giugno al Rock in Roma.

Il rapper e cantautore torinese potrà tornare ad esibirsi dal vivo, accompagnato dalla All Done band, formata da Luca Romeo (basso), Dario Panza (batteria), Daniel Bestonzo (tastiere synth), Enrico Allavena (trombone) e Damir Nefat (chitarra).