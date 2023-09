Wide Sunset: arte e musica con Andrea Casciu, Eloise Gillow e Elvis Delmar

Il 28 settembre tornano gli appuntamenti delle Industrie Fluviali di WIDE SunSet che ospiterà gli ultimi due artisti in residenza: Andrea Casciu e Eloise Gillow. Per entrambi si tratta della prima opera che realizzano a Roma, e l'artista inglese Gillow accompagnerà il pubblico alla scoperta del suo lavoro sulla terrazza dell'hub culturale. Ospite musicale per questa occasione sarà Elvis Delmar, sull'onda della stagione che lo ha visto protagonista delle serate romane con il duo Yalla.



Andrea Casciu, artista nativo di Sassari, classe 1983, trasformerà l’ingresso delle Industrie Fluviali con la sue figure ibride, mutevoli, ricche di elementi naturali e di stilizzazioni derivanti dall’arte classica, grazie alle quali si sta affermando come uno degli street-artist più originali e riconoscibili d’Italia.

Eloise Gillow, giovanissima artista inglese con base a Barcellona, che ha realizzato un'opera sul roof garden delle Industrie Fluviali. Nelle sue opere Gillow combina un realismo pittorico di eccelso livello tecnico con la capacità di realizzare opere pubbliche di grandi dimensioni creando connessioni tra l’opera d’arte e le comunità che la ospita. L'artista sarà presente per accompagnare il pubblico alla scoperta della sua opera ideata per la terrazza delle Industrie Fluviali.



Alle bambine e ai bambini dai 3 ai 12 anni è rivolto WIDE kids, la serie di attività a cura di Libelà e TUtt'ALTRO che prende spunto dagli elementi acqua, fuoco, terra e aria e utilizzando diverse tecnologie e materiali, promuovono gli ecosistemi naturali come modello di una mappa emotiva e relazionale. Le arti analogiche e digitali saranno lo strumento principale con cui vivere questa esperienza, in virtù della loro capacità di integrare diversi linguaggi e saper “parlare” in maniera diretta, efficace e creativa. Partecipazione gratuita previa registrazione.



L’appuntamento di settembre è anche l’occasione per vedere il terzo e ultimo gruppo delle opere selezionate di WIDE Visions in vista dell’annuncio del progetto vincitore ad ottobre.