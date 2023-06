Torna dal 23 giugno al 15 ottobre 2023, WIDE - Art based spots, il programma di residenze artistiche delle Industrie Fluviali che ospita artisti e artiste per realizzare opere site specific pensate per gli spazi dell’hub culturale di Ostiense. Dopo una prima edizione che ha visto come protagonisti Geometric Bang, Alleg e Carla Rak e la realizzazione di tre opere, quest’anno WIDE porta negli spazi di via del Porto Fluviale quattro artisti - Andrea Casciu, Eloise Gillow, Madame e Officinadïdue - che da giugno ad ottobre realizzeranno quattro opere site specific per trasformare gli ambienti delle Industrie Fluviali.



I quattro progetti saranno svelati al pubblico in occasione di WIDE SunSet, i vernissage che celebrano l’arte e l’estate con speciali dj-set al tramonto. Le sonorità di quest’anno si compongono di suoni provenienti da ogni parte del mondo, grazie a dj e collettivi la cui ricerca musicale si addentra in territori inconsueti: Elvis Delmar from Yalla, Club Casbah, Tropico Disco Safari, Dj Solko.



Per realizzare le loro opere i quattro artisti coinvolti sono stati invitati a pensare alla città come ecosistema. Non un vero e proprio tema, ma un presupposto, una premessa che caratterizza la direzione artistica e che costituisce la base di partenza di ogni intervento artistico e laboratorio in programma. L’idea di città come ecosistema deriva dal concetto deep ecology codificato da Arne Næss negli anni ‘70, così come alle conseguenti teorie di Paul Shepard attorno al Paradigma Pleistocene, che afferma che il mondo naturale è un complesso di relazioni nel quale l’esistenza di ciascun organismo dipende dall’esistenza degli altri all’interno dello stesso ecosistema. Un assunto che può essere esteso a qualsiasi sistema. Ecco dunque che la città è un ecosistema dall’intelligenza collettiva che, al pari di una foresta, deve la sua esistenza alla diversità e varietà degli organismi che la abitano.



WIDE si inserisce in questo sistema di relazioni con un programma di attività laboratoriali destinate a partecipanti giovani e giovanissimi per attivare processi interiori di rispetto, solidarietà e comunicazione positiva nei confronti dell’altro come diverso da me, con le sue caratteristiche e specificità, e realizzando le opere attraverso un lavoro di confronto col territorio, di narrazione condivisa e partecipata.