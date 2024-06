White Party al Circolo Canottieri Roma

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 20/06/2024 al 20/06/2024 Orario non disponibile

Aria, acqua, terra e fuoco sono i 4 elementi della natura a cui si ispira l’XI edizione del “White Party” del Circolo Canottieri Roma. L’evento si terrà il 20 giugno nel parco del Circolo e, come ogni anno, radunerà più di 1000 giovani rigorosamente under 35.

Musica, allestimenti e open bar, la grande piscina con vista sul Tevere: tutto si colorerà di bianco per una festa che darà il benvenuto all’estate. Quattro gli spazi esclusivi creati per l’evento, dedicati a ciascun elemento della natura. Magia e mistero accompagneranno gli ospiti in un viaggio sensoriale ricco di giochi di luce, coreografie, performance di artisti internazionali e spettacoli dal vivo che racconteranno storie dedicate alla bellezza della natura.

Non mancherà un tocco di folklore con artisti mangiafuoco, water performer con bolle d’acqua, trampolieri con cavalli bianchi, luci futuristiche e laser show e alta tecnologia in grado di dare “voce” agli alberi attraverso il videomapping.

Effetti speciali e fumo bianco apriranno il sipario ad una notte di musica sotto le stelle con il Dj Set in compagnia del duo “Twolate” e Lorenzo Bartolo.

L’appuntamento è da sempre frequentato dai soci del circolo e ospita volti celebri dello spettacolo e dello sport. Lo scorso anno erano presenti Thomas Raggi dei Maneskin e Dusan Mihajlovic, anche in questa edizione nomi a sorpresa non mancheranno.