“Were you there?”, il Coro Musicanova in concerto a Santa Giovanna Antida Thouret

La stagione concertistica 2022 del coro Musicanova di Roma partirà con l’inizio della Settimana Santa, in occasione della Domenica delle Palme. Il primo appuntamento dell’anno è fissato per il 10 aprile a Roma, alle ore 19.30, nella chiesa parrocchiale di Santa Giovanna Antida Thouret, in zona Fonte Meravigliosa. Il concerto, ad ingresso libero, si svolgerà nel pieno rispetto delle attuali disposizioni anti-Covid: sarà quindi obbligatorio esibire il Super Green Pass per partecipare.



L’evento, dal titolo “Were you there? Ai piedi della Croce”, prevederà un’alternanza tra musica e spazi dedicati alla riflessione e al raccoglimento, con la lettura di brani sacri che rievocheranno la Passione di Gesù Cristo. Il coro diretto dal Maestro Fabrizio Barchi intonerà alcuni tra i più noti brani polifonici dedicati alla Pasqua, spaziando dal Rinascimento fino ai giorni nostri. Un repertorio musicale ricco di momenti emozionanti e commoventi, regalati da splendide composizioni di Thomas Tallis, Carlo Gesualdo da Venosa, Antonio Lotti, György Deák-Bárdos, Knut Nystedt, Trond Kverno e Bob Chilcott.



Insieme al coro Musicanova, prenderà parte al concerto anche il coro parrocchiale, anch’esso diretto dal Maestro Barchi. Le voci dei cantori saranno accompagnate dall’organista Stefano Terribili e dalla flautista Francesca Candelini.



A fondare il coro Musicanova, nel 1999, è stato il Maestro Fabrizio Barchi. Tra i più apprezzati direttori di coro italiani, nella sua carriera ha creato e diretto molti cori in ambito associativo e scolastico, credendo fermamente nei valori musicali e umani dell’attività corale, ed ha insegnato Direzione di coro presso il Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso. Presenza frequente nelle giurie di prestigiosi concorsi corali, tiene anche corsi sulla coralità giovanile.



Gallery

Nei suoi 23 anni di storia, il Musicanova è diventata una delle realtà più apprezzate in Europa, grazie a una frequente attività concertistica che ha superato i confini italiani e alle vittorie di prestigiose kermesse. Nel 2018, il coro ha preso parte al Gran Premio Europeo, il più importante concorso a livello internazionale per cori, tenutosi a Maribor, in Slovenia. Con una ricca discografia all’attivo, il coro Musicanova ha avuto anche l’opportunità di collaborare con artisti di caratura mondiale: fra i tanti Ennio Morricone, Mina, Andrea Bocelli e lo stesso Marco Frisina.