Wepro e Vipra in concerto al Monk

Prodotto da Indiepanchine, partnership Radio Kaos Italy, Siamounmagazine, Generazione, Seituttolindie e Hitreview; l’evento si svolgerà sabato 3 giugno 2023 presso il Monk Club, situato tra i due quartieri Casalbertone/Portonaccio, luogo dedito ad una continua fruizione consapevole di tutte le arti performative.

Il suono deciso di chitarre elettriche, casse dritte, passando per la scena punk più inedita della Capitale, questo è ciò che propone la line up di INDIEPUNKINE. Sul palco del Monk si esibiranno WEPRO e VIPRA, due progetti musicali che hanno atratto una particolare attenzione degli adetti ai lavori e non solo.

La nota location di Portonaccio per l’occasione ospiterà, contemporaneamente al concerto, l’esposizione delle opere avanguardiste di Discordia, progetto artistico di Matteo Turchetti, e Rainflame di Tommaso Rovecchio.

L’opening della serata sarà affidata per l’occasione ad una special guest, decisa a stupire il pubblico del Monk. Seguirà poi l’esibizione di WEPRO, nome d’arte di Marco Castelluzzo, cantautore e produttore italiano che si è esibito sui palchi dei più famosi eventi musicali nazionali, ultimo tra questi il Concerto del Primo Maggio Roma di quest’anno. L’artista è ora impegnato nella pubblicazione di nuovi singoli.

La line up di Indiepanchine proseguirà poi con VIPRA, nome d’arte di Giovanni Cerrati, conosciuto inizialmente come membro e fondatore del collettivo Sxrrxwland, ha realizzato brani considerati dei classici della scena underground. Dal 2021 è in attivo con la sua carriera da solista. L’evento INDIEPUNKINE si concluderà solo dopo aver fatto ballare il pubblico sulla tracklist di un djset inedito.