Welcome to Rome, la mostra interattiva che racconta Roma a prezzi scontati

A “Welcome To Rome” vi immergerete nella storia di questa meravigliosa città e vivrete un’esperienza appassionante e coinvolgente. Infatti visitare Welcome To Rome significa compiere un vero e proprio viaggio nel tempo e nello spazio.

Un viaggio in cui assisterete ad una particolare multiproiezione: pareti e soffitti si animeranno attorno a voi mentre a terra un grande plastico della città si illuminerà per mostrare l’evoluzione di Roma nei secoli. Questa proiezione immersiva vi racconterà 2700 anni della storia di Roma in 27 minuti, attraverso le epoche che hanno costruito l’identità della città eterna. Avrete l’illusione di volare sulla città nei vari secoli, muovendovi all’interno di monumenti, palazzi, chiese e piazze.

L'offerta Biglietti a prezzi scontati del 40% per la Mostra Spettacolo Welcome to Rome comprende:

Ingresso Open valido per ogni fascia d'età per l'ingresso a Welcome to Rome a 9,00€ invece di 14,50€.

Condizioni:

Audioguide disponibili in 8 lingue (italiano, inglese, francese, cinese, tedesco, spagnolo, russo e giapponese)

Voucher utilizzabile entro 3 mesi dalla data di acquisto.

Validità:

il Voucher ha una validità di 3 mesi dalla data di acquisto

Durata della Mostra:

La mostra è permanente

Come Funziona:

1) Acquista l'Offerta

2) Ricevi immediatamente via email il Voucher

3) Presenta il Voucher alla biglietteria e goditi la mostra