Welcome to Rome: lo spettacolo interattivo che racconta Roma e la sua storia

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Welcome To Rome: l’esperienza immersiva ideata e realizzata dal divulgatore scientifico Paco Lanciano, sulla scia dei grandi successi delle Domus Romane di Palazzo Valentini e dei Fori di Augusto e di Cesare in collaborazione con Piero Angela.

A due passi da piazza Navona, in Corso Vittorio Emanuele II, 203, potrai assistere ad una proieizione immersiva di 30 minuti - su soffitto, pareti e pavimento - e vedere Roma trasformarsi da un piccolo villaggio alla città che oggi conosciamo.

Avrai la sensazione di piena immersione e totale coinvolgimento.

A completare la visita potrai visitare quattro sale dedicate alla storia di emblematici monumenti della Capitale: il Mausoleo di Adriano, la Basilica di San Pietro, il Foro di Augusto e i Fori imperiali. Qui, attraverso dei plastici, rigorosamente realizzati a mani, e un sistema all’avanguardia di proiezioni e luci potrai conoscere o riscoprire la loro storia ed evoluzione nel tempo.

La proiezione e gli exhibit interattivi, accessibili anche ai disabili, si susseguono di continuo, dalla mattina alla sera.

Sarete accompagnati da un’audioguida disponibile in 8 lingue differenti: italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco, russo, cinese e giapponese.

Non rimane altro che vivere la nostra avventura, con Welcome To Rome sarà emozionante scoprire i segreti che Roma tiene nascosti.

Leggi le recensioni dei nostri visitatori, romani e non, al link

Durata complessiva: 1 ora

Orari:

Lunedì – Giovedì dalle 09:00 alle 19:00 (ultimo ingresso alle ore 18:00)

Venerdì – Domenica dalle 10:00 alle 21:00 (ultimo ingresso alle ore 20:00)

Dove ci troviamo: Corso Vittorio Emanuele II, 203, 00186 Roma - RM

Per maggiori info: