Sei alla ricerca di un’idea originale per trascorrere l’estate a Roma?

Vieni a Welcome To Rome e rivivi la storia e i capolavori della Città Eterna!

Dopo i successi delle Domus Romane di Palazzo Valentini e dei Fori di Augusto e di Cesare, il fisico e divulgatore scientifico Paco Lanciano ha ideato e realizzato il più affascinante e sorprendente spettacolo interattivo dedicato a Roma e alla sua storia millenaria.

Uno spazio multimediale, a due passi da Piazza Navona, in cui assisterete ad?una proiezione?immersiva in una sala cinematografica di nuova concezione con proiezioni sul soffitto, sulle pareti e sul pavimento e a quattro exhibit interattivi?dedicati ad altrettanti importanti monumenti della città: il Mausoleo di Adriano, la Basilica di San Pietro, il Foro di Augusto e i Fori imperiali.

Il risultato? Un’esperienza unica, adatta sia ai più piccoli che agli adulti, ed emozionante anche per i romani che potranno così ravvivare il legame con la loro Città in una chiave spettacolare per scoprire meraviglie e segreti di luoghi celebri in tutto il Mondo.

Passeggiare per Roma diventerà così ancor più piacevole e coinvolgente! Aperti tutti i giorni, inclusi i festivi.

Informazioni utili

Le audioguide sono disponibili in ben 8 lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, cinese, giapponese.

La durata del percorso è di circa un’ora.

Per ulteriori informazioni: www.welcometo-rome.it - +39 06 87 911 691 - info@welcometo-rome.it??