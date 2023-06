"Welcome to Harlem!", al Cinema Quattro Fontane una giornata dedicata al quartiere newyorkese

Appuntamento mercoledì 28 giugno presso il Cinema Quattro Fontane di Roma con l’evento “Welcome to Harlem!”, una giornata tra mostre, rassegne e anteprime cinematografiche dedicate al famoso quartiere di New York, da sempre cuore pulsante della vita culturale afroamericana.

In occasione dell’uscita il 29 giugno nelle sale italiane del film “A Thousand and One” di A.V. Rockwell, Lucky Red dedica la giornata di mercoledì 28 giugno ai mille volti di Harlem, uno dei luoghi più iconici di Manhattan e principale ambientazione del film.

Alle ore 16:15 appuntamento con il primo film della rassegna cinematografica che sarà "Malcolm X" di Spike Lee, basato sull'autobiografia del leader afroamericano interpretato da Denzel Washington. Alle 17:00 sarà la volta di “Se la strada potesse parlare” di Barry Jenkins, film ambientato nella Harlem degli anni '70. Alle 17:15 verrà proiettato il film premio Oscar "Summer of Soul" di Ahmir Khalib Thompson, dedicato all’Harlem Cultural Festival, evento del 1969 che celebrava la cultura e la musica afroamericana. Ultimo film in programma alle 17:30 sarà il commovente “Precious” di Lee Daniels, che racconta la storia di una adolescente che vive nella Harlem povera degli anni Ottanta.

Dalle ore 19:30 sempre mercoledì 28 giugno al Quattro Fontane si terrà l’inaugurazione della mostra “Harlem, a Magic Theatre” del regista e fotografo Stefano Lodovichi, organizzata da Creation su progetto di Lucky Red. L'esposizione, a ingresso gratuito, sarà visitabile fino al 28 luglio. Attraverso 24 scatti, l’autore Stefano Lodovichi interpreta con uno sguardo autentico Harlem, restituendone la sua atmosfera unica e creando una sorta di ritratto visivo del quartiere, tra frammenti di spazi urbani e umanità.

La giornata di mercoledì 28 giugno si concluderà con l’anteprima del film “A Thousand and One” di A.V. Rockwell, in programma alle ore 20:30 sempre al Quattro Fontane in versione originale sottotitolata. Il film arriverà poi nei cinema italiani da giovedì 29 giugno distribuito da Lucky Red e Universal Pictures International Italy. La proiezione, a cui seguirà un Q&A, si svolgerà alla presenza alla presenza della regista A.V. Rockwell e della cantante Teyana Taylor, attrice protagonista del film.

Diretto dalla regista statunitense A.V. Rockwell, il film “A Thousand and One” vede come protagonista la straordinaria cantante Teyana Taylor ed è stato presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival 2023, dove ha vinto il Gran Premio della Giuria come film Drammatico. In Italia il film sarà presentato alla 69° edizione del Taormina Film Festival.

Teyana Taylor interpreta qui il ruolo di una madre ferocemente decisa a garantire un futuro al figlio: attraverso le storie dei due protagonisti, il film segue anche l'evoluzione della città di New York negli ultimi 30 anni, raccontando un’ode al potere della famiglia, unica ancora di salvezza in un mondo in evoluzione che si disinteressa delle vite degli ultimi.