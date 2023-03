Prezzo non disponibile

Dopo un inverno freddo, ormai fuori dal lockdown globale con la voglia di viaggiare che ci accompagna dalla scorsa estate, apriamo la mostra romana con un inno alla primavera. È chiaro che ogni singolo artista dà a Welcome Spring un senso di identità, rendendo vibrante e accogliente la Galleria che tutti conosciamo e amiamo.

Non proprio dietro l'angolo, ma perfetta per un weekend fuori porta, la mostra è un emozionante omaggio alla sua traboccante energia. La mostra è visitabile nei consueti orari di apertura. L'ingresso è gratuito e non sono richiesti biglietti, quindi vieni e goditi i nostri spettacoli a tuo piacimento!

Le opere in esposizione provengono da tutto il mondo, hanno stili e tecniche diverse, ma si uniscono per sfidare gli spettatori ad indagare sulle storie che trovano al di là della superficie. La mostra si svolgerà dal 24 marzo al 7 aprile, con ricevimento di inaugurazione sabato 25 marzo

dalle 18 alle 20.

Le opere in mostra provengono da: Italia, Spagna, Germania, Polonia, Francia, Islanda, Ungheria, Finlandia, Regno Unito, America, Giappone.

Welcome Spring – Tapropane

Welcome Spring

Roma, 24 marzo – 7 aprile 2023

Galleria Il Leone

Via Aleardo Aleardi, 12

Roma Italia

da lunedì a giovedì 10:00 - 15:30

da venerdì a sabato 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Visita: tapropane.com / leone-arte.com

Inaugurazione: Sabato 25 marzo, ore 18:00 – 20:00

In mostra: Anderlucci Luisa, Aronni Gianluca, Avadka Colez Brian, Brunetti Margherita, Carceller

Marta, Collalti Giuseppe, Durlindana, Eisenberg Katharina, Fernandes Flavia, Focanti Maria Grazia,

Gabassi Giovanni, Germanelli Michela, Goodwin Mark, Jánosi Anna, Karttunen Ulla, Halvez,

?apot Dzierwa Kinga, Larz, Merisi Aldo, Nowottny Vera, Orlando Indi, Pauloff Nina, Pedonesi

Angela, Sakai Masayo, Tworek Janusz, Vallet Véronique, Withöft-Foremny Silvia.