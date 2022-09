Welcome Autumn: torna il Green Market Festival all'ex Mattatoio

Finalmente, dopo la pausa estiva, torna a Testaccio il Green Market Festival, nella solita location della Città dell'Altra Economia, ossia il piazzale restrostante l'ex mattatoio, il weekend del 24-25 settembre.



L'evento si svolge dalle 10 alle 20 sia nel grande piazzale che all'interno della sala, con un interessantissimo programma olistico e culturale e tante attività per grandi e piccini.

Come di consueto, il punto focale dell'evento è l'area market, che ospita una settantina di artigiani artistici che propongono unicamente opere del proprio ingegno, spaziando fra molteplici settori: sapienti orafi propongono i loro gioielli in metalli semipreziosi o realizzati con i materiali più disparati; stilisti, sarti e designer espongono le loro ultime collezioni tessili di abbigliamento ecosostenibile e accessori; inoltre si va dalle ceramiche artistiche agli articoli utili per la casa, candele, oggetti in cartapesta, complementi d'arredo, strumenti musicali artigianali, borse, cappelli, quaderni rilegati a mano, illustrazioni, cosmesi artigianale, oggetti ottenuti da materiali di riciclo e moltissimo altro. Presenti nello spazio Market anche stand di piante particolari, succulente e Tillandsie, piccole case editrici indipendenti, produttori di generi alimentari biologici come le nocciole della Tuscia, confetture, salse eccetera, e anche, immancabili, gli operatori olistici pronti ad offrire massaggi e trattamenti in loco a chi vuole rilassarsi una mezz'oretta.



Sempre nel piazzale, uno spazio food a base vegetale che propone prelibatezze sia dolci che salate, uno stand di birra artigianale dei Monti Lepini ed un food truck dall'aspetto vintage che prepara drink e cocktails. Uno spazio verde ospita le attività olistiche, come lezioni di yoga, pilates e bagno di gong, mentre in un gazebo è allestita l'area bimbi con una educatrice che organizza laboratori e giochi di vario genere. Per i bimbi, oltre ai laboratori è disponibile lo yoga bimbi ed un corso di ceramica, ma possono anche divertirsi con la giostrina a seggiolini volanti alimentata a pedali, totalmente ecologica.



Nella sala interna continua lo spazio market con diversi altri artigiani ed operatori olistici, ma lo spazio è adibito a centro culturale dell'evento: ospite nella seconda sala è il noto artista Moby Dick con i suoi dipinti in stile street art, alcuni dei quali si potranno vincere partecipando ad una lotteria i cui proventi saranno donati ad un rifugio per animali abbandonati. Oltre alla mostra, nella sala si può assistere a diverse presentazioni di libri e conferenze, godersi lo spettacolo teatrale della compagnia Roma Negra, partecipare al workshop di kintsugi per adulti la domenica e al laboratorio di ceramica per bambini il sabato.

Di seguito il PROGRAMMA nel dettaglio:



SABATO 24:

Spazio Esterno:

11.30 Heart Opening Vinyasa Flow, ad offerta consapevole (prenotazioni roberta@yogassage.it)

15.00 Chakra Vinyasa Yoga, ad offerta consapevole

16.30 Pilates Barre, € 10

18.30 Concerto Rock/Blues della Mark Hanna Band

tutto il giorno: giostrina ecologica a seggiolini volanti, ad offerta libera



Spazio interno:

11.00 Spettacolo teatrale “Il Peso Di Una Lacrima”, a cura della compagnia Roma Negra, ad offerta consapevole

15.30 “cornici d'aMARE, laboratorio di ceramica per bambini, € 10

17.00 Serenella Ballore presenta “Come ricordare la propria missione unica ed irripetibile e co-creare un mondo di valore”, incontro gratuito

tutto il giorno: mostra dell'artista Moby Dick, gratuita



Spazio Bimbi (contributo minimo € 5, massimo 6 bambini):

11.30-12.30: Laboratorio di riciclo creativo.

14.30-15.30: Laboratorio di arte-terapia.

16.30-17.30: Laboratorio di lettura + disegno.

18-19: Laboratorio di manipolazione con la pasta di sale/plastilina

(prenotazioni e info per spazio bimbi: 3285886150)



DOMENICA 25:

Spazio esterno:

11.30 Dharma Yoga, ad offerta consapevole

11.30 “Vasaio all'opera!” laboratorio di ceramica per bambini, € 10

14.00 Metodo OMM, The One Minute Meditation, scoprire il potere racchiuso in un solo minuto di meditazione

15.30 Yoga Bimbi, ad offerta consapevole

17.00 Pilates Fascial Training, offerta minima € 8

18.30 Bagno di Gong, € 10

tutto il giorno: giostrina ecologica a seggiolini volanti, ad offerta libera



Spazio interno:

10.00-14.00 workshop di Kintsugi Biografico, a cura di Gioia Di Biagio, info 3495375235

16.00 presentazione del libro “In-segnanti , coloro che segnano dentro”, di Francesca Fornari, gratuito

18.00 “Scoprire il mondo interiore”, strumenti e tecniche per lo sviluppo armonico dell'uomo, gratuito

tutto il giorno: mostra dell'artista Moby Dick, gratuita



Spazio Bimbi (contributo minimo € 5, massimo 6 bambini):

11.30-12.30: Laboratorio di riciclo creativo.

14.30-15.30: Laboratorio di arte-terapia.

16.30-17.30: Laboratorio di lettura + disegno.

18-19: Laboratorio di manipolazione con la pasta di sale/plastilina

(prenotazioni e info per spazio bimbi: 3285886150)



L'area della città dell'altra economia presenta un ampio parcheggio gratuito, non ci sono barriere architettoniche e i servizi igienici sono fruibili anche da persone diversamente abili. È raggiungibile facilmente anche con i mezzi pubblici: metro B fermata Piramide, stazione FS fermata Trastevere, autobus ATAC 719 e 170. Sul GPS scrivere Largo Dino Frisullo. Ingresso libero.